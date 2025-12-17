"IZVINJAVAM SE NAVIJAČIMA": Mirko Ocokoljić nezadovljan nakon poraza Partizana od Virtusa
PARTIZAN je doživeo težak poraz u Evroligi. Virtus je slavio u Beogradu sa 86:68, a izdanjem svojih izabranika nije bio zadovoljan trener crno-belih Mirko Ocokoljić.
On je istakao da je ekipa izgubila mnogo lopti i dozvolila rivalu da često lagano poentira.
- Ono što sam mogao da promenim, promenio sam, mnogo smo grešaka imali, izgubljenih lopti, dozvolili mnogo lakih polaganja, dali im samopouzdanje i posle je bilo teško igrti. Edvards, Alston... su lako davali poene. Izvinjavam se navijačima zbog nekih stvari koje smo uradili defanzivno, ali i ofanzivno - rekao je Ocokoljić.
Partizan je trenutno na učinku 6-10 i u narednom kolu gostuje Žalgirisu. Taj meč igra se u petak od 19 časova.
