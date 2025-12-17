OTAC UBIJEN, A REKLI MU DA JE UMRO OD SRCA: Sin u zatvoru ubijenog Brajkovića svedočio u sudu

SIN Stanimira Brajkovića (74), koji je ubijen u zatvoru Padinska Skela 4.2.2024. godine, dok je izdržavao kaznu od 30 dana zbog neplaćenog prekršaja za bacanje petarde, svedočio je juče na suđenju zaposlenima u zatvoru - čuvarima Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i doktorki Vesni Sredojević, kojima se sudi u Višem sudu u Beogradu za nesavestan rad u službi, koji je za posledicu imao smrt zatvorenika.

Foto: Fejsbuk

Brajkovića su danima tukla i zlostavljala tri zatvorenika iz njegove ćelije Srećko Stefanović, Saša Stanković i Dalibor Petrović, pa je od zadobijenih povreda preminuo, a oni su prošle nedelje prvostepeno osuđeni na 19 i 18 godina zatvora.

Zoran Brajković je ispričao u sudnici kako mu je prvo bilo rečeno da mu je otac bio star čovek i da je preminuo od srca. On je kazao da živi u Beču, da je sa ocem, koji je živeo sam u Mladenovcu, jer je tako hteo, bio u dobrim odnosima, ali ne idealnim i da su se čuli povremeno i po potrebi.

- Nisam znao da je u zatvoru, niti sam znao za prekršajni postupak. On je bio konzervativan čovek, koji nije drugima govorio o svojim problemima. Zvao sam ga par puta, ali nije bio dostupan, pa sam mislio da je otišao kod rođaka, jer je znao tako da ode i isključi telefon. Onda me pozvala komšinica i rekla mi da neko pismo stoji zakačeno na vratima i da oca nema. Pozvao sam ga, ali se nije javio, pa sam joj rekao da otvori pismo. To je bio telegram i ona mi je rekla: "Otac ti je preminuo" - ispričao je Zoran Brajković kako je saznao za smrt oca.

On je kako kaže isti dan krenuo kući u Mladenovac i odmah otišao u policiju da vidi šta se desilo i zašto mu je otac priveden i zašto je bio u zatvoru, ali nije dobio nikakav odgovor, samo je jedan policajac pokušao da bude duhovit, pa je kao u šali rekao da je deda otišao malo da prezimi, jer su skupa drva.

Zoran brajković je dva dana zaredom išao u zatvor u Padinskoj Skeli, ali je bio vikend, pa ni tu nije odmah dobio nikakve informacije.

- Tek u ponedeljak kada sam u zatviru preuzeo njegovu garderobu, izašao je visoki, sedi čovek, predstavio se kao Bukvić i rekao mi, "žao mi je, umro je prirodnom smrću. Bio je u godinama, on je stariji čovek, imao je odvde svu adekvatnu medicinsku pomoć, ali je preminuo od srca". Otišao sam odatle po telo u mrtvačnicu i tamo sam video da je imao povrede i podlive. Na Sudskoj medicini mi povodom toga nisu dali nikakav odgovor, već su mi rekli da će sve biti u dokumentaciji - ispričao je Zoran Brajković.

On je rekao u sudu da su svi ovde optuženi imali propuste i da su svi u neku ruku krivi, te da želi da se ispita i tadašnji upravnik zatvora Vladimir Bukvić, što je odranije i predlog branilaca okrivljenih, koji je sud na kraju ovog pretresa i prihvatio.

Osim sina ubijenog u sudu su saslušana i tri svedoka zaposlena u zatvoru. Dragiša Janković ispričao je da je kao komandir radio dnevnu smenu 24.januara 2024. godine i da su ga oko 17 časova zvali osuđeni iz sobe 14 i rekli da se Brajković povredio.

- Imao je povredu pozadi glave na desnoj strani, dužine oko tri centimetra i pitao sam ga šta se desilo, a on mi je rekao da je glavom udario od štok vrata. Obavestio sam o tome vođu smene Slađana Kovačevića, koji je odmah došao i pozvali smo Brajkovića u prostoriju za pretrese. Kovačević ga je više puta pitao šta se desilo i da li su ga maltretirali, ali on je to sve negirao. Kovačević ga je slikao, a meni je rekao da uzmem izjave od ostalih. Tog dana nikoga nije bilo iz zdravstvene službe i Brajković je sutradan išao na pregled. Nije mu išla krv i povreda nije zahtevala hitan medicinski tretman. Sam Brajković je bio razuman, svestan, pričao je, hodao, nije pokazivao neke problematične simptome - kazao je Janković.

On je kazao i da je 31.1.2024. godine radio noćnu smenu, da ništa neobično u tom Bloku zatvorenika nije primetio i da mu je sve delovalo u redu. Brajkovića je video u 19 i 22 časa i ujutru u 7 na prozivkama i kako kaže bio je na nogama. Inače, Brajković se na snimcima nadzornih kamera vidi 31.1. kako normalno hoda, dok 1.2. nije mogao da hoda.

- Onda sam otišao da radim drugi posao u drugu zgradu. Nakon saznanja da je Brajković umro, Krstiću sam pričao šta se desilo 24. janura - kazao je ovaj svedok.

Dejan Aleksovski, zamenik načelnika službe za obezbeđenje kazao je u sudu da je znao da su 24.1. bile neke povrede i da je to završeno, da su uzete izjave i napisan izveštaj, pa se on nije mešao u to. Rekao je i da je 3.2.2024. godine od 4 do 6 ujutru bio u obilasku svih radnih mesta u zatvoru i da su mu vođa smene Slađan Kovačević i komandir Nebojša Sibinčić rekli da je sve u redu.

- Nije se čula nikakva buka, osuđenici su spavali. Kada sam u ponedeljak 5.2. došao na posao, čuo sam da je deda preminuo. Niko nije znao da je maltretiran. Saznalo se tek posle nekoliko dana kada je došla policija i rekla da je deda imao povrede.

Medicinskoj sestri Ivani Lazić je 1.2. 2024. bio prvi radni dan u zatvoru i kako je ispričala u sudnici ceo dan je bila sa tehničarom Miroslavom i posmatrala kako se radi.

- Otišli smo da podelimo jutarnju terapiju i posle nje je Brajković spušten na pregled i sećam se da je imao niži pritisak. Nisam zapamtila nikakve druge detalje za tog pacijenta, pa ni kako je izgledao. Oko njega, koliko ja znam, ništa se više tokom dana nije dešavalo. Ne znam da li su ga posle tehničar ili doktorka pregledali. Doktorka je bila u drugoj ambulanti i ona je u nekom trenutku otišla, imala je obaveze i vratila se pred kraj radnog vremena. Sledećeg dana ja sam sama delila terapiju i svi su izašli da je popiju. Mislim da je i on, jer da nije, to bih zapamtila i bilo bi već alarmantno, pa bih reagovala - kazala je svedok Ivana Lazić.

Branilac doktorke sredojević Miro Orović kazao je da iskaz ovog svedoka potvrđuje njenu odbranu da ona 1.2. nije pregledala Brajkovića.