SA PROBNOM DOZVOLOM VOZIO 200 KILOMETARA, A OGRANIČENJE 80 KILOMETARA NA ČAS: U blizni Subotice presretač zaustavio 18-godšnjeg vozača

Ljiljana Preradović

17. 12. 2025. u 20:44

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici i Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, presretačem su u blizini Subotice, zaustavili osamnaestogodišnjeg vozača L. O. koji se sa probnom vozačkom dozvolom, kretao vozilom marke „reno megan“, brzinom od 200 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

FOTO: PU Subotica


Takođe, za njega je, kako je saoštila subotička policija,  utvrđeno i da se oko 14.50 časova u naselju Mali Beograd, kretao brzinom od 131 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

FOTO: PU Subotica


Daljom proverom je utvrđeno da dvojica putnika u njegovom vozilu nisu koristila sigurnosne pojaseve i oni će biti sankcionisani u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima
.
L. O. je isključen iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje i uz prekršajnu prijavu, biće priveden u Prekršajni sud u Subotici.
 

