SA PROBNOM DOZVOLOM VOZIO 200 KILOMETARA, A OGRANIČENJE 80 KILOMETARA NA ČAS: U blizni Subotice presretač zaustavio 18-godšnjeg vozača
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici i Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, presretačem su u blizini Subotice, zaustavili osamnaestogodišnjeg vozača L. O. koji se sa probnom vozačkom dozvolom, kretao vozilom marke „reno megan“, brzinom od 200 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Daljom proverom je utvrđeno da dvojica putnika u njegovom vozilu nisu koristila sigurnosne pojaseve i oni će biti sankcionisani u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima
.
L. O. je isključen iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje i uz prekršajnu prijavu, biće priveden u Prekršajni sud u Subotici.
