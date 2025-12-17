POVREĐENA ŽENSKA OSOBA: KAO PEŠAK Saobraćajna nesreća u Novom Sadu u Ulici Slavka Rodića
ŽENSKA osoba, zasada nepoznatog identiteta i starosti, povređena je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 16.30 sati u Ulici Slavka Rodića kod broja 82 u Novom Sadu. Ona je povređena kao pešak.
Kako je za "novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu ženska osoba osoba je sa šplitraumatskim povredama, nakon što ju je lekarska keipa inicijalno zbrinula, po prvom orioritetu, transportovana je u Urgentni centar Univerzitetsko kliničkog centra Vojodine.
Okolnosti po kojima je ova ženska povređena zasada nisu poznate, a policija je obavila uviđaj.
Preporučujemo
SUĐENjE BELIVUKOJ GRUPI: Prikazani snimci iz Ritopeka na dan ubistva Gligorijevića
18. 12. 2025. u 17:47
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)