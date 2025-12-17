Nesreće

POVREĐENA ŽENSKA OSOBA: KAO PEŠAK Saobraćajna nesreća u Novom Sadu u Ulici Slavka Rodića

Ljiljana Preradović

17. 12. 2025. u 19:11

ŽENSKA osoba, zasada nepoznatog identiteta i starosti, povređena je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 16.30 sati u Ulici Slavka Rodića kod broja 82 u Novom Sadu. Ona je povređena kao pešak.

Kako je za "novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu ženska osoba osoba je sa šplitraumatskim povredama, nakon što ju je lekarska keipa inicijalno zbrinula, po prvom orioritetu, transportovana je u Urgentni centar Univerzitetsko kliničkog centra Vojodine.

Okolnosti po kojima je ova ženska povređena zasada nisu poznate, a policija je obavila uviđaj.

