EVROPSKA unija želi da iskoristi potencijalni zajam za Ukrajinu, koji može biti utemeljen na zamrznutoj ruskoj imovini, za oživljavanje sopstvene odbrambene industrije, namećući ograničenja koja Kijevu omogućavaju kupovinu prvenstveno evropskog oružja, izveštava Blumberg, pozivajući se na dokument u koji je imao uvid.

-EU želi da nametne strogo pravilo 'kupuj evropsko' na potencijalni zajam za Ukrajinu zasnovan na ruskoj imovini, navodi se u članku.

Konkretno, tvrdi se da bi između polovine sredstava i punog potencijalnog iznosa od 210 milijardi evra tokom narednih pet godina moglo biti usmereno proizvođačima odbrambene opreme koji se nalaze u Ukrajini, EU i nekoliko partnerskih zemalja, poput Norveške.

Istovremeno, učešće drugih zemalja u odbrambenim ugovorima bilo bi ograničeno i strogo regulisano, što bi značajno ograničilo mogućnost Kijeva da koristi zajam za kupovinu oružja proizvedenog u Americi.

"Blumberg“ tvrdi da EU usmerava svoje napore na dublju integraciju sa ukrajinskom odbrambenom industrijom, „nastojeći da oživi sopstvenu odbrambenu industriju“.

KONFISKOVANjE RUSKE IMOVINE

Belgija, Italija, Malta, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Juroklir i Evropska centralna banka (ECB) usprotivili su se predlogu, dok se Francuska takođe usprotivila korišćenju ruske imovine koja se nalazi u komercijalnim bankama. Međutim, predlog je ipak dostavljen stalnim predstavnicima EU na tehničko odobrenje i biće stavljen na glasanje na evropskom samitu 18. i 19. decembra. U međuvremenu, izvršna direktorka Juroklira Valeri Urben, u intervjuu za belgijske medije, izjavila je da je imovina Centralne banke Rusije novac ruskog naroda i zapretila da će preduzeti pravne mere ako EK uspe da progura svoju odluku.

Evropska komisija opsesivno traži saglasnost zemalja članica EU za korišćenje ruske suverene imovine za Kijev. Razmatra se iznos između 185 i 210 milijardi evra u obliku kredita, koji bi Ukrajina uslovno bila obavezna da vrati nakon završetka sukoba i u slučaju da joj „Moskva plati materijalnu štetu“. U međuvremenu, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je već izjavilo da je ideja EU da Rusija plaća reparacije Ukrajini nerealna i da se Brisel dugo bavi krađom ruske imovine.

Nakon početka ruske Specijalne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su skoro polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi, koje iznose približno 300 milijardi evra. Od toga, preko 200 milijardi evra se nalazi u EU, uključujući 180 milijardi evra koje drži belgijski Jurklir, jedan od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje. Evropska komisija je izvestila da je od januara do novembra 2025. godine EU prebacila 18,1 milijardu evra Ukrajini od prihoda od zamrznute imovine Rusije.

(sputnikportal.rs)

