TEŽAK PORAZ PARTIZANA U EVROLIGI: Virtus treći put zaredom savladao crno-bele u Beogradu

PARTIZAN je izgubio u jako važnoj utakmici u Evroligi. Virtus je kao gost savladao crno-bele sa 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23) i "parni valjak" je tako prekinuo seriju od dva trijumfa u takmičenju.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Ekipi iz Bolonje je ovo bio treći vezani uspeh u Beogradu. Takođe, ostvarili su tek drugu pobedu u gostima ove sezone, savladali su još Asvel koji je najslabiji tim.

Izabranici Mirka Ocokoljića su dobro otvorili utakmicu, čak su tokom drugog perioda došli do za njih maksimalnih +8 - 35:27. Ipak, Virtus je serijom 13:2 okočao ovaj deo utakmice, pa je velikan iz Italije sa tri poena prednosti otišao na odmor - 37:40.

Očekivala se reakcija domaćin u drugom delu susreta, ali Partizan je ponovo podbacio u trećem kvartalu koji je tim iz Bolonje dobio sa 23:15 i sa +11 - 52:63 ušao u poslednji četvrtinu. To je ujedno bila i prva dvocifrena prednost na meču.

Nastavio se pad crno-belih. Osetio je to protivnik i konstantno je uvećavao razliku, te na kraju ostvario ubedljivu pobedu.

Najefikasniji kod pobednika bio je Karsen Edvards sa 20 poena, pratili sa Derik Alston junior i Met Morgan sa po 14. Na drugoj strani najviše se istakao Sterling Braun sa 15, dok je Dvejn Vašington brojao do 14.

Partizan je posle ovog poraza na učinku 6-10, dok je Virtus na 8-8.

Crno-beli u narednom kolu gostuju Žalgirisu, a klub iz Bolonje ostaje u Beogradu i igra protiv Crvene zvezde.

Partizan - Virtus 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: oko 20.000. Sudije: Huan Karlos Garsija (Španija), Boris Rižik (Ukrajina), Eduard Udijanski (Engleska).

Partizan: Milton 4, Vašington 14, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 9, Braun 15, Bonga 9, Lakić, Parker, Fernando 10, Kalates 7, Džons.

Virtus: Vildoza 1, Edvards 20, Pajola 2, Nijang 8, Smailagić 7, Alston 14, Heket 5, Morgan 14, Dijara, Jalou 2, Dijuf 9, Akele 4.

Četvrta četvrtina: Partizan - Virtus 68:86

40' - Kalates je pogodio trojku. Edvards je počeo da pogađa u finišu. Potom je precizan bio i Fernando.

38' - Vrlo lako su gosti poentirali. Uradio je to Dijuf.

37' - Trojku je pogodio Edvards. Još jedan tajm-aut traži Ocokoljić. Edvards je pogodio oba bacanja.

36' - Neverovatan koš je dao Edvards. Krenuo je na prodor i pogodio preko ruke van balansa. Bonga je potom poentirao pod košem rivala.

34' - Vašington je pogodio težak šut sa poludistance. Uspeli su potom domaći da se odbrane.

33' - Prošetao se Morgan kroz reket rivala i pogodio je i to pod faulom Marinkovića. Nije bio siguran sa linije penala. Kalates je poentirao posle prodora.

32' - Skok u napadu je uhvatio Smailagić i lako je poentirao. Dvejn Vašington je potom poentirao pod faulom Nijanga. Pogodio je i sa crte.

FOTO: Ata images

31' - Četvrtu četvrtinu trojkom otvara Smailagić. Partizan je izgubio loptu, a onda je Heket pogodio sa poludistance. Odmah je tajm-aut zatražio Mirko Ocokoljić.

Treća četvrtina: Partizan - Virtus 52:63

30' - Morgan je pogodio trojku i gosti imaju prvu dvocifrenu prednost na meču - 52:63. To je bio poslednji koš u trećoj četvrtini.

28' - Sam pod košem je ostao Nijang i lako je poentirao. Potom je Nijang još jednom iskoristio propuste odbrane crno-belih i snažno zakucao. Tajm-autom je reagovao Mirko Ocokoljić.

27' - Treću trojku u ovoj četvrtini pogađa Alston. Na drugoj strani Tajrik Džons je promašio zicer. Sjajan prodor i zakucavanje Brauna.

26' - Braun je pogodio trojku, a onda je Akele bio precizan sa poludistance. Braun je pogodio oba bacanja.

25' - Dobar napad Partizana u kontri i poeni Marinkovića van linije 6,75. Drugi njegov vezani koš iz daljine, ali vratio Alston.

23' - Alston pogađa daleku trojku. Marinković je napravio faul u napadu.

22' - Vanja Marinković pogađa trojku. Potom se Braun ukrao loptu. Miltonu je na drugoj strani loptu ukrao Edvards.

FOTO: Ata images

21' - Braun je na startu treće četvrtine promašio otvorenu trojku. Na drugoj strani pod faulom je poentirao Dijuf. Pogodio je i dodatno bacanje. Milton je probio i lako poentirao.

Druga četvrtina: Partizan - Virtus 37:40

20' - Marinković nije uspeo da poentira, pa gosti iz Italije idu na pauzu sa tri poena prednosti - 37:40.

20' - Morgan je dobro proigrao Akelea kome nije bilo teško da poentira ispod koša crno-belih. Sad je omaleni Amerikanac pogodio dva slobodna bacanja. Trener Partizana Mirko Ocokoljić zatražio je tajm-aut na 10,2 sekunde do kraja prvog poluvremena.

18' - Težak šut je pogodio Morgan izlazne kretnje. Lako je probio Morgan i poentirao na obruču.

17' - Tek sad jet tim iz Bolonje poentirao iz igre. Uradio je to Heket. Vildoza se upisao u strelce i pogodio jedno od dva bacanja.

16' - Vašington pogađa prvu trojku na utakmici, a Virtus još uvek nije poentirao iz igre u drugoj četvrtini. Lepo je prošao Kalates i napad je završio polaganjem.

14' - Novi odličan pas Kalatesa. Ovoga puta je proigrao Fernanda koji je treći put zakzucao.

13' - Sjajan pas kroz celu odbranu Kalatesa i lake poene je postigao Vašington koji je ostao sam pod košem rivala. Virtus prve poene u drugom periodu postiže preko Edvardsa koji je bio polovičan sa crte.

12' - Flouter je pogodio Vašington i na taj način se poenterski uveo u utakmicu. Nakon serije Partizana od 5:0 tajm-autom je reagovao Duško Ivanović.

11' - Drugu četvrtinu Braun otvara trojkom. Lakić nije pogodio šut van linije 6,75. Potom je Braun napravio korake. Između toga i gosti su izgubili loptu.

Prvo poluvreme: Partizan - Virtus 19:24

10' - Napravio je Virtus mini seriju u finišu prve četvrtine. Na drugi obruč je završio Met Morgan i to je bio poslednji koš u uvodnom kvartalu.

9' - Opet je Partizan pogrešio na izvođenju što je Olston iskoristio za lake poene. Potom je Bonga pogodio na drugoj strani.

8' - Edvards se "upalio". Ali na drugoj strani pogodio je Bonga van linije 6,75. Marinković je bio polovičan sa linije penala.

7' - Odličan dribling Miltona i laki poeni na drugi obruč. Sjajna akcija gostiju i zakucavanje Smailagića.

6' - Izgubio je Partizan loptu na izvođenju i kaznio je to Edvards trojkom. Vratio je Braun, ali opet je i Edvards pogodio.

5' - Jalou je dobro napao Fernanda i uspeo je da poentira. Ekipi će na kratak odmor zbog televizijskog tajm-auta.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

4' - Sad je Edvards iskoristio rupu u reketu domaćina i uspeo je da poentira. Na taj način se upisao u strelce.

3' - Još jednom zakucava Fernando. Iz druge šanse je dao koš Bonga, pre toga je sjajno blokirao Edvardsa.

2' - Prvi poeni delo su Fernanda koji je snažno zakucao. Na drugoj strani Dijuf je poentirao posle dobre akcije.

1' - Prvi šut nije pogodio Edvards, loptu je pokupio Fernando. Ni Partizan napad nije realizovao.

Partizan utakmicu počinje u petorcci: Šejk Milton, Vanja Marinković, Sterling Braun, Isak Bonga, Bruno Fernando. Virtus duel kreće u sastavu: Luka Vildoza, Karsen Edvards, Derik Olston junior, Karim Jalou, Muhamet Dijuf.

Uoči meča:

Crno-bele će i na ovoj utakmici sa klupe voditi Mirko Ocokoljić koji je na toj poziciji od kad je Željko Obradović nastupio klub.

Sa druge strane, gosti su u Beograd došli nakon prvog poraza kod kuće ove sezone u Evroligi. Hapoel iz Tel Aviva je posle velike borbe slavio u Bolonji sa 74:79 i sigurno će pokušati da poprave utisak na ovom susretu.

Ako se računa i ABA liga Partizan je u seriji od četiri pobede, a poslednji trijumf u najelitnijem takmičenju ostvaren je protiv najvećeg rivala, Crvene zvede (79:76), što bi moglo mnogo da pomogne na polju samopouzdanja.

Što se tiče crno-belih i Virtusa, prošle sezone obe ekipe su slavile u gostima. U Beogradu je bilo (69:70), a u Italiji (81:71).

Podsetimo, Partizan trenutno ima učinak 6-9, dok je tim Duška Ivanovića na 7-8.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

