ZGRNULA SKORO POLA MILIONA EVRA: Uhapšena Nišlijka (53) - 12 godina potkradala firmu

U NASTAVKU borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su T. Đ. (1972) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Foto: I.M.

Kako se sumnja, T. Đ. je od 16.1.2014. do 16.10.2025. godine, obavljajući poslove u rukovodstvu finansijskog i računovodstvenog poslovanja u privrednom društvu „EI-Elmag“ DOO Niš, iskoristila svoja ovlašćenja za obračun zarada i vršenje elektronskog plaćanja, pa je bez znanja i odobrenja direktora privrednog društva, sačinjavala naloge za prenos sredstava sa neistinitom sadržinom i vršila prenos novca sa računa privrednog društva u kome je zaposlena, na svoj lični račun.

Tom prilikom ona je, kako se sumnja, prikazivala da su navodni primaoci različiti dobavljači, na koji način je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, a privrednom društvu pričinila imovinsku štetu u ukupnom iznosu od najmanje 50.279.724 dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

