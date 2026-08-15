Nesreće

NOVI DETALJI NESREĆE U BUGARSKOJ: Prevrnuo se autobus krcat srpskim putnicima, ima povrđenih (VIDEO)

В.Н.

15. 08. 2026. u 10:39

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NAKON stravične vesti da se autobus pun srpskih turista prevrnuo u Bugarskoj, na oko 150 kilometara od Sofije, mediji su došli do nezvaničnih informacija da u ovoj nesreći ima povređenih osoba.

НОВИ ДЕТАЉИ НЕСРЕЋЕ У БУГАРСКОЈ: Преврнуо се аутобус крцат српским путницима, има поврђених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/moj_beo_grad_

U pitanju su uglavnom mladi putnici koji su se vraćali za Srbiju iz Kušadasija, kada je oko 3 sata, vozač autobusa, pod nepoznatim okolnostima, izgubio kontrolu nad volanom, sleteo s puta i prevrnuo se na bok, dok su putnici uglavnom spavali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kako nezvanično saznaje Kurir, u ovoj nesreći ima nekoliko povređenih osoba, koji su prošli sa lakšim povredama, ali se uskoro očekuje zvanično saopštenje nadležnih organa u kojem će biti iznete sve zvanične informacije.

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