AUTOBUS PUN SRPSKIH TURISTA SE SURVAO U KANAL PORED PUTA: Saobraćajna nesreća u Bugarskoj, sve se odigralo u sred noći (VIDEO)
AUTOBUS u kojem se nalazio veći broj državljana Srbije sleteo je sa puta tokom noći u Bugarskoj, na oko 150 kilometara od Sofije.
Kako se saznaje nezgoda se dogodila oko tri sata ujutru, dok se autobus sa turistima vraćao iz Kušadasija.
U vozilu su uglavnom bili mladi putnici koji su se vraćali sa letovanja, a prema informacijama objavljenim na ovoj Instagram stranici, većina njih je u trenutku nezgode spavala.
Iznenadno sletanje autobusa sa puta izazvalo je veliki strah među putnicima.
Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nezgodi bilo povređenih, kao ni šta je dovelo do sletanja autobusa sa kolovoza.
Više detalja očekuje se naknadno.
(Srbija Danas)
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