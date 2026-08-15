Nesreće

AUTOBUS PUN SRPSKIH TURISTA SE SURVAO U KANAL PORED PUTA: Saobraćajna nesreća u Bugarskoj, sve se odigralo u sred noći (VIDEO)

В.Н.

15. 08. 2026. u 09:07

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AUTOBUS u kojem se nalazio veći broj državljana Srbije sleteo je sa puta tokom noći u Bugarskoj, na oko 150 kilometara od Sofije.

АУТОБУС ПУН СРПСКИХ ТУРИСТА СЕ СУРВАО У КАНАЛ ПОРЕД ПУТА: Саобраћајна несрећа у Бугарској, све се одиграло у сред ноћи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/moj_beo_grad_

Kako se saznaje nezgoda se dogodila oko tri sata ujutru, dok se autobus sa turistima vraćao iz Kušadasija.

U vozilu su uglavnom bili mladi putnici koji su se vraćali sa letovanja, a prema informacijama objavljenim na ovoj Instagram stranici, većina njih je u trenutku nezgode spavala.

Iznenadno sletanje autobusa sa puta izazvalo je veliki strah među putnicima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nezgodi bilo povređenih, kao ni šta je dovelo do sletanja autobusa sa kolovoza.

Više detalja očekuje se naknadno.

(Srbija Danas)

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