TEŠKO POVREĐEN RADNIK NA GRADILIŠTU: Pao sa kamiona mešalice, istraga u toku
Teška nesreća na radu dogodila se danas na gradilištu u Strumičkoj ulici na Voždovcu, kada je radnik, pod za sada neutvrđenim okolnostima, pao sa kamiona mešalice i zadobio ozbiljne povrede.
Ekipa Hitne pomoći je izašla na lice mesta gde je zatekla muškarca sa teškim telesnim povredama i on je odmah prevezen u Urgentni centar, gde je podvrgnut detaljnoj dijagnostici kako bi lekari utvrdili tačan stepen i prirodu povreda koje je zadobio prilikom pada.
Za sada nije poznato sa koje visine je radnik pao, kao ni šta je prethodilo nesreći.
Više detalja biće poznato nakon uviđaja i prikupljenih informacija u vezi sa nesrećom.
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