Nesreće

TEŠKO POVREĐEN RADNIK NA GRADILIŠTU: Pao sa kamiona mešalice, istraga u toku

Jelisaveta Ljutić

14. 08. 2026. u 18:23

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Teška nesreća na radu dogodila se danas na gradilištu u Strumičkoj ulici na Voždovcu, kada je radnik, pod za sada neutvrđenim okolnostima, pao sa kamiona mešalice i zadobio ozbiljne povrede.

ТЕШКО ПОВРЕЂЕН РАДНИК НА ГРАДИЛИШТУ: Пао са камиона мешалице, истрага у току

FOTO: Novosti

Ekipa Hitne pomoći je izašla na lice mesta gde je zatekla muškarca sa teškim telesnim povredama i on je odmah prevezen u Urgentni centar, gde je podvrgnut detaljnoj dijagnostici kako bi lekari utvrdili tačan stepen i prirodu povreda koje je zadobio prilikom pada.

Za sada nije poznato sa koje visine je radnik pao, kao ni šta je prethodilo nesreći.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja i prikupljenih informacija u vezi sa nesrećom.

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