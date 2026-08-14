PAS U ZUBIMA DONEO BOMBU DO UKUĆANA: Detalji incidenta na Bežanijskoj kosi

ZA sada nepoznata osoba bacila je jutros bombu u dvorište porodične kuće biznismena A. O. na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ali je eksplozija, na sreću, izostala. Napravu je prvi primetio kućni ljubimac, pa se, na sreću, sve završilo bez posledica.

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Odmah po pozivu, policija je brzo blokirala prilaze objektu, a specijalci Kontradiverzione ekipe uspešno su obezbedili opasnu napravu i utovarili je u specijalizovano vozilo, čime je uklonjena neposredna opasnost po živote ljudi.

Prema nezvaničnim informacija, vlasnik nije bio u kući, ali jesu članovi njegove porodice. Izvor upoznat sa istragom navodi da je isti biznismen i pre nešto više od mesec dana bio meta napada pošto je u njegovo dvorište, 30. juna, bačena bomba.

Detonacija na Zvezdari U noći između četvrtka i petka, tri sata posle ponoći, bomba je bačena i na zgradu u Gajevoj ulici na Zvezdari. "Kašikara" je ubačena na terasu stana na prvom spratu, ali srećom nije eksplodirala.

Rođak ove porodice ispričao je novinarima da je šok usledio kada su ukućani primetili da se njihov kućni ljubimac "igra" sa čudnim predmetom. Pas je prvi uočio sumnjivi predmet u dvorištu, uzeo ga u zube i počeo da ga nosi. Čim su ukućani shvatili o čemu je reč, reagovali su izuzetno pribrano, odmah odvojili psa od naprave i bez odlaganja pozvali policiju.

- Da je došlo do detonacije, s obzirom na to da su ukućani bili tu, posledice su mogle da budu katastrofalne - kaže izvor upoznat sa istragom.

Drugi put POSEBNO zabrinjava činjenica da je ovo, prema nezvaničnim informacijama, drugi put da se kuća istog biznismena našla na meti. Prvi put, 30. juna, oko 3.30, u eksploziji bombe oštećeni su ograda i automobil, a vlasnik kuće tada je izjavio da nema predstavu ko bi mogao da uradi tako nešto. Sada je najvažnije da se utvrdi ko stoji iza svega i da li su napadi povezani.

Zbog zaštitnih traka, koje su bile postavljene na velikoj udaljenosti, kući i neposrednoj okolini nije bilo moguće prići dok je trajao uviđaj. Inspektori kriminalističke policije uzeli su izjave od A. O. i ostalih ukućana i prikupili ključne dokaze. Sa ove kuće i okolnih objekata izuzeti su snimci sa nadzornih

kamera, koji se detaljno analiziraju kako bi se identifikovala osoba koja je ubacila bombu preko ograde. Za sada nije poznat motiv novog napada. E. H.