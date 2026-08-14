STEFANA USMRTILI IZ OSVETE? Podignuta optužnica protiv Marka Daničića i Vasilija Gačevića za brutalno ubistvo MMA borca

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Marka Daničića (25) i Vasilija Gačevića (24), osumnjičenih za brutalno ubistvo MMA borca Stefana Savića 25. februara 2024. godine.

Foto "Instagram" / Privatna arhiva

Oni se terete da su u saizvršilaštvu počinili teško ubistvo na bezobziran način i iz bezobzirne osvete, a Gačević se sumnjiči i za pokušaj ubistva slučajnog prolaznika S. M., koji je hteo da zaštiti Savića, iako ga nije poznavao.

Optužnica je prosleđena Višem sudu na potvrđivanje. Tužilaštvo je predložilo i da se Daničiću, uhapšenom u Grockoj, produži pritvor, a da se Gačeviću sudi u odsustvu, jer još nije dostupan Srbiji.

Postoji opravdana sumnja, navodi VJT, da su okrivljeni nakon verbalnog i fizičkog konflikta, koji su imali sa Savićem na Adi Ciganliji, maja 2021. godine, doneli odluku da mu se osvete, jer je tokom tog sukoba Daničiću polomljena donja vilica. Ovakvu odluku su osumnjičeni doneli uprkos činjenici da su tada sva trojica učestvovala u tuči i zadobila povrede.

Skoro tri godine kasnije, njih trojica su se ponovo srela i to na ulazu u ugostiteljski objekat u Dobračinoj ulici. Daničić i Gačević su počeli da vređaju i prete Saviću, na šta im je on odgovorio "nemojte ovde" i odmah krenuo da beži ka Dunavskoj ulici, gde su ga dvojica okrivljenih sustigla.

Presuda da bude i poruka STEFANOVA porodica strpljivo je čekala ovu vest.

- Čekali smo ovo, proces je izuzetno dug. Njih dvojica su bili u bekstvu dve godine. Već sedam meseci čekamo da Vasilije Gačević bude izručen iz Španije, gde je uhapšen, ali sve je to sporo. Proces izručenja traje i do godinu dana, a mi smatramo da je godinu dana mnogo, jer je to osoba sa crvene Interpolove poternice - rekao je juče novinarima Stefanov otac, Nenad Savić.- Ja sina i dalje nemam, čekamo... Samo je pitanje da li će suđenje i presuda drugima da pošalju poruku da li tako nešto sme da se radi. Jer, ako kazne ne budu oštre, poruka će da bude: Ljudi, ubijajte se slobodno.

Daničić je, navodi VJT, vukao Savića i saplitao ga, zamahujući rukama ka njemu, kako bi ga oborio na trotoar, što je i uspeo, da bi posle par sekundi dotrčao i Gačević, pa su mladića istovremeno i "iz obesti zlostavljali i udarali". U jednom trenutku, tokom napada, Gačević je nožem, koji je imao kod sebe, zadao Saviću ukupno, "10 ubodnih rana na desnoj bočnoj strani trupa i donjim udovima, kao i posekotinu na desnoj podlaktici".

Za to vreme Daničić je udarao Savića u glavu i gornji deo tela, zadržavajući ga u ležećem položaju, "na koji način je omogućio Gačeviću nesmetano ubadanje, ujedno onemogućavajući oštećenog da se odbrani od istovremenih udaraca i uboda".

U jednom trenutku naišao je automobil, iz kog je izašao S. M. i prišao okrivljenima, obraćajući im se rečima: "Sklonite se od tog dečka", "Bežite odavde", "Šta to radite, prebili ste momka", odgurnuvši ih sa namerom da spreči dalji napad. Okrivljeni su nakratko zastali, da bi potom Gačević krenuo ka S.M., koji je zamahnuo pesnicom. Gačević je to iskoristio da ga uhvati za jaknu, privuče sebi i ubode tri puta u levu stranu tela, kao i da ga poseče po licu. Daničić i Gačević su potom pobegli. Savić je prebačen u Urgentni centar gde je usled zadobijenih rana preminuo, dok su čoveku, koji je pokušao da mu pomogne pa je i sam ranjen - konstatovane teške povrede opasne po život.