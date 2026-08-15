IZBODEN MUŠKARAC NA NOVOM BEOGRADU: Završio na Urgentnom zbog teških rana na vratu i grudima

MUŠKARAC star 35 godina teško je noćas povređen u predelu vrata i grudnog koša usled uboda nožem na Novom Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Foto: A. Ilić

Muškarac je napadnut u garaži u Ulici dr Ivana Ribara u 00.59 časova i prevezen je u Urgentni centar.

U 1.55 časova, u udesu na Adi Ciganliji kod pumpe NIS u pravcu Obrenovca, lakše je povređen muškarac star 40 godina.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 130 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju i zbog tuča. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i onkološki pacijenti, kao i stariji građani zbog problema sa gušenjem.

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