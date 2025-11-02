PREDLOŽEN PRITVOR ZA TRENERA KOJI JE PREVOZIO DŽUDISTE: Prevalili kilometre, pa sleteli s puta kod Novog Sada

LAZAR P. (16) iz Džudo kluba Partizan nastradao nakon što je kombi, u kojem se sa vršnjacima vraćao sa takmičenja, sleteo s puta i upao u kanal.

S. S. (43) koji je vozio kombi u kom su se nalazili mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja, a koji se prevrnuo na putu Novi Sad - Beograd, danas je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, saznaje Kurir.

- Završeno je saslušanje vozača kombija u OJT u Novom Sadu. Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora, o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, do nesreće je došlo 29. oktobra kada su se članovi Džudo kluba Partizan vraćali sa međunarodnog sportskog kampa iz Azerbejdžana kada je kombi posle naplatne rampe kod Subotice sleteo s puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu je bilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina koji su kombijem iz Budimpešte putovali za Beograd, a Lazar P. je jedini izgubio život. Lazarov brat blizanac Luka, još šestorica dečaka iz kombija i vozač kombija teže su i lakše povređeni.

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je da je policija posle uviđaja na licu mesta prikupila dokaze i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu. Stević je rekao da je osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, da je uzrok nesreće bio umor kod vozača.

- On je imao napornih nekoliko dana. Odvezao je decu u Budimpeštu gde je i ostavio kombi, zatim je avionom otišao u Azerbejdžan, a to je druga vremenska zona i imali su tamo takmicenje, zatim su se vratili letom u Budimpeštu i opet seli u kombi i krenuli nazad, u najgore vreme kada je umor u pitanju - objasnio je potpukovnik Stević.

Inače, na mestu nesreće se može videti da vozač kombija nije kočio pre nego što je u punoj brzini udario u bankinu!

