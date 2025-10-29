KOMBI SA DECOM SLETEO S PUTA KOD NOVOG SADA: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno
Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jadan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad-Beograd, javlja RTS.
Noćas u 3 i 32, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.
Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti.
Jedno dete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.
Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede, i oni su prevezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.
Teško je povređen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je sa politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, potvrđeno nam je u Zavodu za urgentnu medicinu.
Uskoro opširnije
SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLjU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"
RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.
28. 10. 2025. u 19:57
VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
28. 10. 2025. u 18:18
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)