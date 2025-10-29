KOMBI SA DECOM SLETEO S PUTA KOD NOVOG SADA: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jadan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad-Beograd, javlja RTS.

Novosti

Noćas u 3 i 32, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.

Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti.

Jedno dete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.

Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede, i oni su prevezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Teško je povređen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je sa politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, potvrđeno nam je u Zavodu za urgentnu medicinu.



