Nesreće

KOMBI SA DECOM SLETEO S PUTA KOD NOVOG SADA: Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno

В.Н.

29. 10. 2025. u 07:41

Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jadan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad-Beograd, javlja RTS.

КОМБИ СА ДЕЦОМ СЛЕТЕО С ПУТА КОД НОВОГ САДА: Једно дете погинуло, седморо повређено

Novosti

Noćas u 3 i 32, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.

Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti.

Jedno dete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.

Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede, i oni su prevezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Teško je povređen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je sa politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, potvrđeno nam je u Zavodu za urgentnu medicinu.

 

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAKO SAM ULAZILA U INTIMNE ODNOSE I AVANTURE: Eva Ras otkrila najveću intimu - Majka je bila očajna, smatrala me šljamom

LAKO SAM ULAZILA U INTIMNE ODNOSE I AVANTURE: Eva Ras otkrila najveću intimu - "Majka je bila očajna, smatrala me šljamom"