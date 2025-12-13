UHAPŠEN SRBIN U CRNOJ GORI: Švedska raspisala Interpolovu poternicu za njim - Evo koja mu se krivična dela stavljaju na teret
CRNOGORSKA policija uhapsila je na graničnom prelazu Dračenovac državljanina Srbije A. Z. (30) koga švedska policija traži zbog više krivičnih dela, saopšteno je danas iz uprave policije Crne Gore.
U saopštenju crnogorske policije se navodi da su službenici Regionalnog centra granične policije na graničnom prelazu Dračenovac, na ulazu u Crnu Goru, izvršili kontrolu vozila marke Mercedes kojim je upravljao državljanin Srbije A. Z, iz Novog Pazara.
Proverom A. Z. kroz elektronske evidencije i u komunikaciji sa Interpolom u Podgorici, utvrđeno je da je NCB Interpol Stokholm za tom osobom raspisao međunarodnu poternicu.
- A. Z. se traži neodslužene kazne zatvora za krivična dela primanje ukradene robe, krađa, nezakonita vožnja, vožnja u pijanom stanju, prekršaji u vezi sa narkoticima, pretnja javnom službeniku, nasilnički otpor i pokušaj krađe - navodi se u policijskom saopštenju.
Crnogorska policija je saopštila da je A. Z. uhapšen i predat službenicima Odeljenja bezbednosti Rožaje i potvrdila da će on u zakonskom roku biti izveden pred istražnog sudiju Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.
(Vijesti)
