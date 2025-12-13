„U SLAVU SPORTA“ : Sećanje na vrhunske rezultate novosadskih sportista
ASOCOJACIJA sportskih legendi i veterana Novog Sada je i ove godine, po sedmi put zaredom, u amfiteatru „Spens-a“ upriličila manifestaciju „U slavu sporta“ i dodelom plaketa, obeležila jubileje vrhunskih rezultata novosadskih sportista.
Dr Jovan Pejčić, predsednik asocijacije, Božidar Maljković, dojučerašnji predsednik MOK-a, Tatjana Medved, članica gradskog veća za sport i počasni gost, akademik dr Izet Rađo, predsednik OK BiH su istakli značaj okupljanja sportskih veterana i potsećanja na svetske rezultate.
Tom prilikom su uručene srebrne plakete legendarnim odbojkašima za tri decenije od osvajanja evropske bronze u Atini, Andriji Geriću, Slobodanu Boškanu, Đuli Mešteru i Đorđu Đuriću, našem najboljem stonoteniseru sa invaliditetom, Zlatku Kesleru i džudisti Igoru Eminiju, takođe povodom 30 godina od osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.
Zlatna plaketa pripala je džudistkinji Aleksandri Andrić (18) najperspektivnijoj mladoj sportiskinji, juniorskoj vicešampionki sveta i bronzanoj na Evropskom prvenstvu u konkurenciji seniorki, kao i džudisti Slavku Stanišiću (68), svetskom prvaku u konkurenciji veterana.
Zlatne plakete za životno delo uručene su legendarnom treneru veslača, Srboljubu Srbi Saratliću (90), nekadašnjem fudbaleru, Vasi Pušibrku (80), igraču prve šampionske generacije Vojvodine 1966. godine i Dobrivoju Bobi Antoniću (74), dugogodišnjem sportskom radniku.
