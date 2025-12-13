Ostali sportovi

„U SLAVU SPORTA“ : Sećanje na vrhunske rezultate novosadskih sportista

Slobodan Bajić

13. 12. 2025. u 21:25

ASOCOJACIJA sportskih legendi i veterana Novog Sada je i ove godine, po sedmi put zaredom, u amfiteatru „Spens-a“ upriličila manifestaciju „U slavu sporta“ i dodelom plaketa, obeležila jubileje vrhunskih rezultata novosadskih sportista.

„У СЛАВУ СПОРТА“ : Сећање на врхунске резултате новосадских спортиста

S.B.

Dr Jovan Pejčić, predsednik asocijacije, Božidar Maljković, dojučerašnji predsednik MOK-a, Tatjana Medved, članica gradskog veća za sport i počasni gost, akademik dr Izet Rađo, predsednik OK BiH su istakli značaj okupljanja sportskih veterana i potsećanja na svetske rezultate.

Tom prilikom su uručene srebrne plakete legendarnim odbojkašima za tri decenije od osvajanja evropske bronze u Atini, Andriji Geriću, Slobodanu Boškanu, Đuli Mešteru i Đorđu Đuriću, našem najboljem stonoteniseru sa invaliditetom, Zlatku Kesleru i džudisti Igoru Eminiju, takođe povodom 30 godina od osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

Zlatna plaketa pripala je džudistkinji Aleksandri Andrić (18) najperspektivnijoj mladoj sportiskinji, juniorskoj vicešampionki sveta i bronzanoj na Evropskom prvenstvu u konkurenciji seniorki, kao i džudisti Slavku Stanišiću (68), svetskom prvaku u konkurenciji veterana.

Zlatne plakete za životno delo uručene su legendarnom treneru veslača, Srboljubu Srbi Saratliću (90), nekadašnjem fudbaleru, Vasi Pušibrku (80), igraču prve šampionske generacije Vojvodine 1966. godine i Dobrivoju Bobi Antoniću (74), dugogodišnjem sportskom radniku.

