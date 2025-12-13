Hapšenja i istraga

HOLANĐANIN PRIMLJEN U URGENTNI CENTAR: Mladić tvrdi da mu je nekoliko nepoznatih osoba zadalo više udaraca rukama i nogama

P. Đurđević

13. 12. 2025. u 16:48

DRŽAVLjANIN Holandije S.V.E. (22) napadnut je i pretučen od strane više nepoznatih lica u ranim jutarnjim časovima u subotu na Savskom vencu. Mladić je sa povredama glave i tela zbrinut u Urgentnom centru.

Foto Tanjug/AP

Incident se dogodio u Karađorđevoj ulici, u noći između petka i subote, oko 4.30 časova. Prema izveštaju, S.V.E., rođen 2003. godine, prijavio je da ga je napala grupa nepoznatih osoba koje su mu zadale više udaraca rukama i nogama po glavi i telu.

U Urgentnom centru konstatovane su mu lake telesne povrede.

Motiv napada za sada ostaje nepoznat, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

