OSIM PUCAČA IZ OBRENOVCA, JOŠ JEDAN UHAPŠENI: Pritvor za Filipa Radovanovića zbog učestvovanja u tuči
FILIPU Radovanoviću određen je pritvor zbog učestvovanja u tuči koja se dogodila ispred kafića u centru Obrenovca, a u kojoj je, naposletku, ranjen Petar G.
Radovanović je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beorgadu, nakon čega mu je određena mera pritvora.
Verbalni sukob ispred restorana u kom su zajedno bili ranjeni Petar G. i Filip Radovanović brzo je eskalirala, a Aleksandar R. je Petra pogodio sa tri metka u natkolenicu i stomak. Aleksandar R. je pobegao sa lica mesta, ali je nakon nekoliko sati sam došao u policiju u pratnji advokata.
Kako je saznao Telegraf.rs, do sukoba je došlo zbog toga što su Petar G. i Filip Radovanović ranije pretukli sina Aleksandra R.
Filip Radovanović je 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja jer je automobilom uleteo u migrantski centar u Obrenovcu.
Osim Radovanovića, uhapšeni su Aleksandar R. kom su na teret su stavljena krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i D. P. (23) zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Petar G. je hitno operisan i u stabilnom je stanju.
(Telegraf.rs)
Preporučujemo
UHAPŠEN NAPADAČ IZ OBRENOVCA: Ušao u stanicu i predao se
11. 12. 2025. u 16:30
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)