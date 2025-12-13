OSIM PUCAČA IZ OBRENOVCA, JOŠ JEDAN UHAPŠENI: Pritvor za Filipa Radovanovića zbog učestvovanja u tuči

FILIPU Radovanoviću određen je pritvor zbog učestvovanja u tuči koja se dogodila ispred kafića u centru Obrenovca, a u kojoj je, naposletku, ranjen Petar G.

Foto: Printscreen/Instagram/gradonačelnik_obrenovca

Radovanović je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beorgadu, nakon čega mu je određena mera pritvora.

Verbalni sukob ispred restorana u kom su zajedno bili ranjeni Petar G. i Filip Radovanović brzo je eskalirala, a Aleksandar R. je Petra pogodio sa tri metka u natkolenicu i stomak. Aleksandar R. je pobegao sa lica mesta, ali je nakon nekoliko sati sam došao u policiju u pratnji advokata.

Kako je saznao Telegraf.rs, do sukoba je došlo zbog toga što su Petar G. i Filip Radovanović ranije pretukli sina Aleksandra R.

Filip Radovanović je 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja jer je automobilom uleteo u migrantski centar u Obrenovcu.

Osim Radovanovića, uhapšeni su Aleksandar R. kom su na teret su stavljena krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i D. P. (23) zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Petar G. je hitno operisan i u stabilnom je stanju.

(Telegraf.rs)