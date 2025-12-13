SALVINI PORUČIO: Konfiskacija ruske imovine je kockanje; nismo u ratu sa Moskvom
ZAMENIK premijera Italije i lider stranke Liga Mateo Salvini izjavio je danas da je konfiskacija ruske imovine "rizičan i nepromišljen" potez.
-Konfiskacija ruske imovine i novca je rizična, nepromišljena. Nismo u ratu sa Rusijom - ako oni konfiskuju ovde, Rusi će učiniti isto. U Rusiji postoji 314 italijanskih kompanija koje obezbeđuju radna mesta i prihode. Neko u Briselu se igra vatrom, ocenio je Salvini, prenosi agencija Nova.
Što se tiče rusko-ukrajinskog rata, Salvini je pozvao na "na raskid sa prošlošću".
-Pregovori su u toku, delimično zahvaljujući (predsedniku SAD Donaldu) Trampu, a u Ukrajini je široko rasprostranjena korupcija. Nastavljamo da podržavamo narod u ratu, ali su potrebni oprez, predviđanje i odgovornost, zaključio je.
Evropska unija je u petak potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)