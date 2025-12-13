Svet

SALVINI PORUČIO: Konfiskacija ruske imovine je kockanje; nismo u ratu sa Moskvom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 21:11

ZAMENIK premijera Italije i lider stranke Liga Mateo Salvini izjavio je danas da je konfiskacija ruske imovine "rizičan i nepromišljen" potez.

Foto: Tanjug/AP photo

-Konfiskacija ruske imovine i novca je rizična, nepromišljena. Nismo u ratu sa Rusijom - ako oni konfiskuju ovde, Rusi će učiniti isto. U Rusiji postoji 314 italijanskih kompanija koje obezbeđuju radna mesta i prihode. Neko u Briselu se igra vatrom, ocenio je Salvini, prenosi agencija Nova.

Što se tiče rusko-ukrajinskog rata, Salvini je pozvao na "na raskid sa prošlošću".

-Pregovori su u toku, delimično zahvaljujući (predsedniku SAD Donaldu) Trampu, a u Ukrajini je široko rasprostranjena korupcija. Nastavljamo da podržavamo narod u ratu, ali su potrebni oprez, predviđanje i odgovornost, zaključio je.

Evropska unija je u petak potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.

(Tanjug)

