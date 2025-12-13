Svet

ESTETSKI HIRURG ZLOSTAVLJAO PACIJENTKINJU TOKOM OPERACIJE: Snimljen u akciji, pa uhapšen

Ana Đokić

13. 12. 2025. u 20:52

ESTETSKI hirurg uhapšen je u Španiji zbog seksualnog napada na pacijentkinju tokom operacije na jednoj privatnoj klinici, prenosi RTVE.

Foto: Depositphotos

Kako je saopšteno iz privatne bolnice IMED u Mursiji, incident se dogodio početkom decembra za vreme operacije grudi pacijentkinje koja je bila pod anestezijom.

Tokom operacije, dve medicinske sestre su primetile da se hirurg neprimereno ponaša, snimile ga mobilnim telefonom i prijavile incident upravi bolnice koja je obavestila policiju.

Kako je navedeno iz bolnice IMED, ovaj hirurg je iznajmio njihovu operacionu salu kako bi operisao pacijentkinju svoje privatne klinike u Alikanteu, i nije deo njihovog osoblja.

Iz bolnice je saopšteno da razmatraju da se uključe u krivični postupak zbog ozbiljnosti incidenta.

Hirurg je uhapšen u Alikanteu i izveden pred sud u Mursiji koji mu je odredio pritvor do početka suđenja.

(Tanjug)

