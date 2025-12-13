Hapšenja i istraga

OSVANUO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PUCNJAVE U OBRENOVCU: Sve se desilo u tri minuta (VIDEO)

Ana Đokić

13. 12. 2025. u 15:20

U PUCNjAVI u Obrenovcu koja se dogodila pre dva dana ranjen je Petar G. (28), a sada je osvanuo i video snimak ovog obračuna.

ОСВАНУО УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК ПУЦЊАВЕ У ОБРЕНОВЦУ: Све се десило у три минута (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/instagram/srbija.sad

Naime, snimak sa parkinga u centru opštine Obrenovac, koji je objavila instagram stranica "srbija.sad" izgleda kao iz krimi filmova.

Upucani je inače kik-bokser, koji je sedeo u jednom restoranu u centru Obrenovca, sa prijateljem Filipom R. kada je došlo do svađe sa Aleksandrom R. i njegovim sinom maloletnim D.R. (16), što se jasno vidi na snimku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SRBIJA - SAD (@srbija.sad)

Verbalni obračun je prerastao u tuču, nakon čega je Aleksandar zapucao i sa više metaka pogodio Petra - u potkolenicu i stomak. Ceo incident, sudeći po snimku se dešava u samo tri minuta.

Podsetimo, nakon nekoliko sati bekstva, Aleksandar R. se u pratnji advokata predao policiji, a priveden je i Filip R. koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje.

Ubrzo zatim, muškarci uskaču u belu "fiat pandu" i udaljavaju se sa mesta pucnjave.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

PUCNjAVA kod Ušća četvrti deo 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?