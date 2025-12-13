OSVANUO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PUCNJAVE U OBRENOVCU: Sve se desilo u tri minuta (VIDEO)

U PUCNjAVI u Obrenovcu koja se dogodila pre dva dana ranjen je Petar G. (28), a sada je osvanuo i video snimak ovog obračuna.

Naime, snimak sa parkinga u centru opštine Obrenovac, koji je objavila instagram stranica "srbija.sad" izgleda kao iz krimi filmova.

Upucani je inače kik-bokser, koji je sedeo u jednom restoranu u centru Obrenovca, sa prijateljem Filipom R. kada je došlo do svađe sa Aleksandrom R. i njegovim sinom maloletnim D.R. (16), što se jasno vidi na snimku.

Verbalni obračun je prerastao u tuču, nakon čega je Aleksandar zapucao i sa više metaka pogodio Petra - u potkolenicu i stomak. Ceo incident, sudeći po snimku se dešava u samo tri minuta.

Podsetimo, nakon nekoliko sati bekstva, Aleksandar R. se u pratnji advokata predao policiji, a priveden je i Filip R. koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje.

Ubrzo zatim, muškarci uskaču u belu "fiat pandu" i udaljavaju se sa mesta pucnjave.

