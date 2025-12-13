OSVANUO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PUCNJAVE U OBRENOVCU: Sve se desilo u tri minuta (VIDEO)
U PUCNjAVI u Obrenovcu koja se dogodila pre dva dana ranjen je Petar G. (28), a sada je osvanuo i video snimak ovog obračuna.
Naime, snimak sa parkinga u centru opštine Obrenovac, koji je objavila instagram stranica "srbija.sad" izgleda kao iz krimi filmova.
Upucani je inače kik-bokser, koji je sedeo u jednom restoranu u centru Obrenovca, sa prijateljem Filipom R. kada je došlo do svađe sa Aleksandrom R. i njegovim sinom maloletnim D.R. (16), što se jasno vidi na snimku.
Verbalni obračun je prerastao u tuču, nakon čega je Aleksandar zapucao i sa više metaka pogodio Petra - u potkolenicu i stomak. Ceo incident, sudeći po snimku se dešava u samo tri minuta.
Podsetimo, nakon nekoliko sati bekstva, Aleksandar R. se u pratnji advokata predao policiji, a priveden je i Filip R. koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje.
Ubrzo zatim, muškarci uskaču u belu "fiat pandu" i udaljavaju se sa mesta pucnjave.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
PUCNjAVA kod Ušća četvrti deo
Preporučujemo
POZNATO KO JE UPUCAN U OBRENOVCU: Hitno prevezen u bolnicu, napadač u bekstvu
11. 12. 2025. u 13:43
RANjEN MUŠKARAC (28) U PUCNjAVI U OBRENOVCU: Hitno prevezen u Urgentni centar
11. 12. 2025. u 13:29
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)