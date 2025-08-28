JEZIVI DETALJI NESREĆE U ZEMUNU: Autobus prvo udario devojčicu (16), a onda izazvao lančani sudar? (FOTO/VIDEO)
U SUDARU tri automobila i autobusa stradala je devojčica (16), a teško povređena trudnica koja je u devetom mesecu trudnoće.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 12 časova u Zemunu u Ulici cara Dušana.
Kako se nezvanično saznaje, u ovom sudaru učestvovali su autobus i tri automobila. Naime, pretpostavlja se da je autobus prvo udario u nesrećnu devojčicu, a onda je usledio lančani sudar.
Devojčica je ostala ispod autobusa, te su je izvlačili vatrogasci, ali hitna pomoć je na žalost mogla samo da konstatuje smrt.
U "pežou" je bila trudnica (24) koja je prevezena u Narodni front, dok je u drugom automobilu marke "škoda" bila devojčica (6) koja se nalazila na zadnjem sedištu.
Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj, a istragom će biti utvrđeno kako se nesreća dogodila.
(Informer)
