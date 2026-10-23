NOKAUT PESNICOM ODVEO U SMRT: Pravosnažna presuda za tuču u beogradskom klubu

APELACIONI sud odbio je žalbe i potvrdio prvostepenu presudu, kojom je Zoran Bobić osuđen na godinu dana zatvora za nanošenje teške telesne povrede Ratislavu Blagojeviću, koji je nakon toga preminuo.

FOTO: N. Skenderija

Bobić je oglašen krivim što je 5. aprila 2024. godine u klubu u Beogradu u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled alkoholne opijenosti teškog stepena i povišene afektivne napetosti sa afektom gneva visokog intenziteta, teško telesno i na mah povredio Blagojevića. Sud je na osnovu dokaza utvrdio da je bez svoje krivice doveden u jaku razdraženost napadom i teškim vređanjem od strane Blagojevića.

Kako je u presudi navedeno Blagojević se posvađao sa Bobićem, jer je odbio da pije sa njim. Počeo je da ga vređa i udario ga je flašom piva nanevši mu laku telesnu povredu. Bobić je onda krenuo ka njemu, uhvatili su se za revere i povlačili. Nakon toga ga je Bobić udario pesnicom u levi obraz, pa je Blagojević pao na pod i udario glavom u podnožje šanka. Tada su mu se od pada polomila dva rebra i zadobio je povredu jetre i unutrašnje krvarenje, što je, kako su veštaci medicinske struke ustanovili, teška i po život opasna telesna povreda, koja je dovela do smrtnog ishoda.

Okrivljeni je posle toga pozvao policiju i čekao ih u klubu da dođu. Tu je i uhapšen.