NOKAUT PESNICOM ODVEO U SMRT: Pravosnažna presuda za tuču u beogradskom klubu
APELACIONI sud odbio je žalbe i potvrdio prvostepenu presudu, kojom je Zoran Bobić osuđen na godinu dana zatvora za nanošenje teške telesne povrede Ratislavu Blagojeviću, koji je nakon toga preminuo.
Bobić je oglašen krivim što je 5. aprila 2024. godine u klubu u Beogradu u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled alkoholne opijenosti teškog stepena i povišene afektivne napetosti sa afektom gneva visokog intenziteta, teško telesno i na mah povredio Blagojevića. Sud je na osnovu dokaza utvrdio da je bez svoje krivice doveden u jaku razdraženost napadom i teškim vređanjem od strane Blagojevića.
Kako je u presudi navedeno Blagojević se posvađao sa Bobićem, jer je odbio da pije sa njim. Počeo je da ga vređa i udario ga je flašom piva nanevši mu laku telesnu povredu. Bobić je onda krenuo ka njemu, uhvatili su se za revere i povlačili. Nakon toga ga je Bobić udario pesnicom u levi obraz, pa je Blagojević pao na pod i udario glavom u podnožje šanka. Tada su mu se od pada polomila dva rebra i zadobio je povredu jetre i unutrašnje krvarenje, što je, kako su veštaci medicinske struke ustanovili, teška i po život opasna telesna povreda, koja je dovela do smrtnog ishoda.
Okrivljeni je posle toga pozvao policiju i čekao ih u klubu da dođu. Tu je i uhapšen.
Preporučujemo
POGINUO MEŠTANIN, OTAC DVOJE DECE: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Zrenjanina
22. 10. 2026. u 17:07
U DžEPU DVA PAKETA SA KOKAINOM: Uhapšen muškarac (22) iz Zrenjanina
22. 10. 2026. u 17:03
NAĐENO UGLjENISANO TELO: Požar u Banji Rusandi u Melencima
22. 10. 2026. u 16:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)