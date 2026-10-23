ZAPALIO SINU KUĆU, PA I SAM IZGOREO: Jezivi detalji požara kod Čačka, starac izbačen iz sopstvenog doma, bio i žrtva nasilja?

PREDRAG Majstorović (77) podlegao je u Kliničkom centru u Beogradu teškim povredama koje je zadobio u požaru pre tri dana u selu Brezovice kod Čačka.

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Iako se prvobitno verovalo da su teške opekotine, koje su zahvatile čak 70 odsto površine njegovog tela, jedini uzrok smrti, iznenada je naložena obdukcija, koja će pokazati da li je pokojnik imao dodatne povrede po telu, a što bi moglo da prouzrokuje dramatičan preokret ove tragedije.

Tragični događaj odigrao se na praznik Tomindan, kada je Predrag došao do porodične kuće u Brezovicama u kojoj živi njegov sin N. M. sa suprugom. Prema navodima, Predrag je benzinom polio i zapalio suteren kuće, dok su se na spratu u tom trenutku nalazili njegov sin i snaja. Nakon što je plamen zahvatio objekat, izašao je u dvorište, tečnim gorivom posuo i zapalio sinovljev džip. Pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, tokom izbijanja vatrene stihije i sam Predrag je pretrpeo teške i po život opasne opekotine.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći. Majstorović je hitno zbrinut u Opštoj bolnici u Čačku, odakle je zbog težine povreda odmah transportovan u Beograd, gde je posle dvodnevne borbe lekara preminuo.

Iza ove porodične drame, kako se nezvanično saznaje, stoje višemeesečni narušeni odnosi. Predrag je bio u dubokom sukobu sa sinom N., koji ga je pre oko pola godine izbacio iz kuće u Brezovicama, nakon čega je nesrećni čovek prešao da živi kod drugog sina, G.M., u naselju Trnava.

Nadležni organi naložili su hitnu obdukciju tela. Kako se nezvanično saznaje, pregledom su na telu preminulog, pored opekotina, uočene i druge povrede, te da opekotine možda nisu jedini, a ni primarni uzrok smrti.

Nalaz i mišljenje obducenata rasvetliće da li je preminuli pre upotrebe benzina bio žrtva fizičkog nasilja.

Predrag Majstorović biće sahranjen sutra na lokalnom groblju u rodnim Brezovicama, dok policija i tužilaštvo nastavljaju detaljnu istragu kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti ove jezive porodične tragedije.