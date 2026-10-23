UBIO TRUDNU DEJANU SA 19 UBODA NOŽEM: Detalji zločina u nemačkom gradu Marburgu, telo surovo usmrćene žene nađeno u žbunju (FOTO)

DEJANA Pejić (35), čiji je nestanak prijavljen 20. oktobra u nemačkom gradu Marburgu, gde je živela, nađena je mrtva dan kasnije, u žbunju iza jednog kontejnera za reciklažu stakla, u blizini lokalnog tržnog centra.

Foto: Profimedija/ Društvene mreže

Prema pisanju nemačkih medija, Dejana je, navodno, bila u drugom stanju. Zbog sumnje da je počinio zločin, u Poljskoj je uhapšen Marek R. (42), sa kojim je Dejana ranije bila u emotivnoj vezi.

Pojedini mediji navode da je Dejana državljanka Srbije, dok se zvanični nemački organi još ne oglašavaju po ovom pitanju, već navode da vodi poreklo sa prostora bivše Jugoslavije.

Nestanak Dejane, koja je u poslednje vreme boravila u sigurnoj kući za žene, policiji je prijavila osoba čiji identitet u interesu istrage nije otkriven. Na snimcima sa okolnih sigurnosnih kamera, zabeleženo je kako Dejana, 20. oktobra u večernjim satima, napušta tržni centar i od tada joj se gubi trag.

Nakon prijave nestanka, policija se odmah dala u potragu, tim pre što je boravila u sigurnoj kući. Narednog popodneva, policajac koji je učestvovao u potrazi našao je njeno telo skriveno u žbunju.

Živela u stalnom strahu KAKO prenose nemački mediji, osoba bliska Dejani je ispričala da je ona u poslednje vreme živela u stalnom strahu. Istakla je da je izbegavala javna mesta i da se kretala isključivo na relaciji između sigurne kuće i najneophodnijih lokacija, što objašnjava zbog čega je kobne večeri bila u tržnom centru. Prema rečima te osobe, Dejana je bila opterećena pretnjama koje je dobijala, zbog čega je zatražila pomoć od nadležnih institucija. Uprkos tome što je bila u drugom stanju, želela je da u Nemačkoj izgradi bezbedan i stabilan život.

Kako prenose nemački mediji, rezultati obdukcije su pokazali da je nesrećna žena izbodena nožem, čak 19 puta. Policija i tužilaštvo u Marburgu brzo su identifikovali osumnjičenog i raspisali evropsku poternicu, pošto je ubrzo utvrđeno da je Marek R. nakon zločina svojim automobilom pobegao iz Nemačke u pravcu Poljske.

Tamošnje službe su reagovale odmah po izdavanju evropskog naloga za hapšenje, presrele ga i privele. Trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru, gde čeka izručenje Nemačkoj.

Foto: Društvene mreže

Prema onome što se pojavilo u medijima, Dejana je potražila zaštitu u sigurnoj kući kako bi se sklonila od nasilja ili pretnji muškarca sa kojim je ranije bila u vezi. Taj muškarac je ispitan i zvanično je potvrđeno da on nema nikakve veze sa ovim ubistvom, nakon čega se istraga fokusirala na Poljaka.

Iako je bila smeštena na bezbednom mestu, prema onome što navode nemački portali, Dejana se u blizini tržnog centra, navodno,sastala sa osumnjičenim Marekom R. Policija i dalje utvrđuje tačan motiv zbog kojeg je on nasrnuo na bivšu partnerku, kao i da li je iskoristio njen izlazak iz sigurne kuće kako bi joj naudio. Oružje kojim je zločin počinjen nije nađeno.

Istražitelji i odeljenje za ubistva u Marburgu trenutno analiziraju snimke sa video-nadzora i prikupljaju izjave svedoka kako bi u potpunosti rekonstruisali poslednje sate života žrtve.