U PANČEVU UHAPŠEN DILER IZ KRAGUJEVCA: U parkiranom "opelu" krio kokain

Pripadnici policije u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su V. P. (47) iz Kragujevca.

Foto: MUP

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u parkiranom „opelu“ u kojem je na mestu vozača sedeo V. P. pronašla oko 371 gram praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Pančevu.