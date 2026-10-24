SAZNAJEMO: U Novom Sadu uhapšen još jedan pripadnik Veinove grupe koja je htela da pravi haos u Beogradu na izborni dan!
KAKO nezvanično saznajemo, u nastavku akcije razbijanja kriminalne grupe iz Novog Sada na čelu sa Markom Veinom koji je uhapšen pre tri dana, lisice na ruke stavljene su još jednom Novosađaninu kod kojeg je pronađena velika količina improvizovanih eksplozivnih naprava, različite vrste opasnog oruđa napravljenog od metalnih eksera, panciri, šlemovi i pirotehnička sredstva!
Ova oprema je trebalo da bude upotrebljena u neredima koje je Veinova grupa planirala da izazove u Beogradu na izborni dan u nedelju 25. oktobra, otkriva naš dobro obavešteni izvor.
Uhapšeni Novosađanin je, prema rečima našeg izvora, imao zadatak da obezbedi ovo oružje i ostali opremu za izazivanje jezivih nereda u Beogradu od strane Veinove grupe, koja se već nalazi u pritvoru.
Efikasnim radom policije i tužilaštva planovi za nasilje su im razotkriveni!
Podsetimo, u sredu su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd, PU za Novi Sad i Specijalne antiterorističke jedinice uhapsili Marka Veina i još četvoricu muškaraca zbog planiranja nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike na izborni dan u Beogradu.
Njima je posle saslušanja Viši sud u Beogradu odredio pritvor na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Vein je, kako se sumnja, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, prema njegovom planu, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.
Pored toga, Marko V. je rekao i da bi ubo nožem kandidata na listi SNS za poslanika V.Đ, kao i da bi ga ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima.
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