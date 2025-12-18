IZ LOKALA ODNELI NOVAC I HRANU, A SA TAVANA KUĆE 3.000 LITARA NAFTE: Krivična prijava dvojici maloletnika iz Srbobrana osumnjičenim za krađe
POLICIJA u Srbobranu je intenzivnim operativnim radom, rasvetlila dve teške krađe, a za koje su osumnjičena dvojica maloletnika iz ovog mesta.
Sumnja se da su njih dvojica, prošle noći, provalila u jedan ugostiteljski objekat u Srbobranu i ukrala novac, kao i veću količinu prehrambenih proizvoda.
Takođe, sumnja se da su, pre nedelju dana, oni ukrali 3.000 litara nafte, koje je meštanin skladištio na tavanu kuće.
Policija je kod osumnjičenih pronašla predmete, ukradene u roštiljnici, kao i 1. 500 litara ukradene nafte, i sve je vratila vlasnicima.
Po nalogu višeg javnog tužioca u Somboru, protiv maloletnika, uzrasta 15 i 16 godina, biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.
