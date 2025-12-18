Hapšenja i istraga

IZ LOKALA ODNELI NOVAC I HRANU, A SA TAVANA KUĆE 3.000 LITARA NAFTE: Krivična prijava dvojici maloletnika iz Srbobrana osumnjičenim za krađe

Ljiljana Preradović

18. 12. 2025. u 12:22

POLICIJA u Srbobranu je intenzivnim operativnim radom, rasvetlila dve teške krađe, a za koje su osumnjičena dvojica maloletnika iz ovog mesta.

ИЗ ЛОКАЛА ОДНЕЛИ НОВАЦ И ХРАНУ, А СА ТАВАНА КУЋЕ 3.000 ЛИТАРА НАФТЕ: Кривична пријава двојици малолетника из Србобрана осумњиченим за крађе

Z. Grumić

Sumnja se da su njih dvojica, prošle noći, provalila u jedan ugostiteljski objekat u Srbobranu i ukrala novac, kao i veću količinu prehrambenih proizvoda.

Takođe, sumnja se da su, pre nedelju dana, oni ukrali 3.000 litara nafte, koje je meštanin skladištio na tavanu kuće.

Policija je kod osumnjičenih pronašla predmete, ukradene u roštiljnici, kao i 1. 500 litara ukradene nafte, i   sve je  vratila vlasnicima.

Po nalogu višeg javnog tužioca u Somboru, protiv maloletnika, uzrasta 15 i 16 godina, biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZINERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZINERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete