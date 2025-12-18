Hapšenja i istraga

MASKIRAN ŠALOM PRETIO RADNICI MENJAČNICE REPLIKOM PIŠTOLJA: Novosadska policija uhapsila A.P. (47) osumnjičenog za pokušaj razbojništva

Ljiljana Preradović

18. 12. 2025. u 12:15

POLICIJA u Novom Sadu uhapsila je A. P. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je pokušao da učini krivično delo razbojništvo.

Foto: Depositphotos

On se sumnjiči da je juče ujutru,  prilikom otvaranja jedne novosadske menjačnice, lica sakrivenog šalom, zapretio radnici replikom pištolja, pokušavajući da sa njom uđe u objekat. 

Kako je ona uspela to da izbegne i pružila mu otpor, osumnjičeni je pobegao. Policija ga je, istog dana, identifikovala i pronašla.

A. P. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

