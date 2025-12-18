MASKIRAN ŠALOM PRETIO RADNICI MENJAČNICE REPLIKOM PIŠTOLJA: Novosadska policija uhapsila A.P. (47) osumnjičenog za pokušaj razbojništva

POLICIJA u Novom Sadu uhapsila je A. P. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je pokušao da učini krivično delo razbojništvo.

On se sumnjiči da je juče ujutru, prilikom otvaranja jedne novosadske menjačnice, lica sakrivenog šalom, zapretio radnici replikom pištolja, pokušavajući da sa njom uđe u objekat.

Kako je ona uspela to da izbegne i pružila mu otpor, osumnjičeni je pobegao. Policija ga je, istog dana, identifikovala i pronašla.

A. P. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.