PRVE REČI MAJKE ANE VOLŠ NAKON PRESUDE BRAJANU: Ovo je potresna izjava Milanke LJubičić za medije
BRAJAN Volš osuđen je za ubistvo prvog stepena Ane Volš na doživotnu robiju bez prava uslovnog otpusta, a njena majka Milanka Ljubičić se oglasila za Informer.
Nakon što je krvnik njene ćerke osuđen na kaznu doživotnog zatvora, majka Ane Volš je samo kratko prokomentarisala da li je ovom presudom pravda zadovoljena.
-Pravda je zadovoljena na neki način, ali sve je to džabe kada mog deteta nema. Ja ništa nemam od njegovog doživotnog zatvora, mog deteta nema- rekla je Anina majka.
(Telegraf.rs)
Uskoro opširnije
