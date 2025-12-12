PRETNJE PONOVIO I PRED POLICIJOM: Leskovčanin bivšoj supruzi i njenom prijatelju pretio ubistvom
Osnovni sud u Leskovcu odredio je pritvor od 30 dana M.M. iz Bukove Glave, sela u okolini ovog grada, zbog postojanja osnovane sumnje da je bivšoj vanbračnoj supruzi i njenom prijatelju pretio ubistvom.
U saopštenju suda se navodi da se uhapšeni muškarac iz Bukove Glave sumnjiči da je, 9. decembra oko 20 časova, putem aplikacije „Mesendžer“, video pozivom, pretio oštećenom S.I. iz tog sela i bivšoj vanbračnoj supruzi S.S. uputivši joj pretnju da će je ubiti i zapaliti kuću ukoliko do određenog roka ne ode iz sela.
Osumnjičeni je pretnju ubistvom ponovio i dan kasnije, 10. decembra, na saslušanju u policiji. On je tada rekao da će oštećene iseliti iz sela i ubiti ukoliko mu ne vrate novac koji mu duguju, do 11. decembra u 20 časova.
Na taj način je učinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, a pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ostankom na slobodi ometati postupak uticanjem na nesaslušane svedoke, oštećene, kao i zbog toga što bi u kratkom vremenskom periodu mogao učiniti krivično delo kojim preti.
