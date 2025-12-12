POSLE IZDRŽANIH 15 GODINA ROBIJE SRETEN JOCIĆ ODLUKOM APELACIJE PUŠTEN NA SLOBODU: Na uslovnoj samo dva i po meseca

SRETEN Jocić, zvani Joca Amsterdam , bio osuđen zbog naručivanja ubistva "žestokog" momka sa Zvezdare Gorana Marjanovića, Goksija Bombaša. Puna kazna ističe 28.februara sledeće godine.

Foto A. Stanković

Njegov branilac, advokat Dragoš Cukavac ističe da je Jocić pušten na uslovni otpust posle nekoliko molbi upućenih nadležnim sudksim organima u poslednjih godinu dana. Cukavac je u septembru uložio žalbu na rešenje Višeg suda u Beogradu, kojim se odbija molba za uslovni otpust.

Po nalaženju Apelacionog suda, u konkretnom slučaju su se stekli svi zakonski uslovi za primenu instituta uslovnog otpusta prema osuđenom Jociću, budući da iz izveštaja ustanove, u kojoj osuđeni izdržava kaznu zatvora, proizlazi da je on ostvario maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja, te da su opšti i individualni ciljevi ispunjeni, pa se po oceni ovog suda može sa osnovom očekivati da će se osuđeni na slobodi dobro vladati. Jocić, inače, do 28. februara 2026. ne sme da počini novo krivično delo, jer bi u suprotnom bio vraćen u zatvor.

Jocić je 3. juna 2010. godine u Višem sudu u Beogradu osuđen na deceniju i po zbog podstrekavanja na ubistvo Marjanovića. Zločin se dogodio pre tri decenije u restoranu "Dambo" u sportskom centru "Olimp". U napadu, koji su izvršila dva bivša policajca, Miodrag Prodanović i Bojan Milosavljević, pored Marjanovića ubijena je i njegova devojka Marija Đorđević. Direktni izvršioci su u prvi mah osuđeni na po dve decenije, a kasnije im je kazna smanjena za po pet godina.

Drago kamenje TOKOM suđenja za ubistvo Gorana Marjanovića i njegove devojke, Sreten Jocić je u Višem sudu u Beogradu rekao da je u tom periodu boravio u Grčkoj: - Srbiju sam napustio krajem 1994. i preselio sam se u Bugarsku zbog sukoba sa tadašnjim načelnikom Javne bezbednosti MUP Srbije Radovanom Stojičićem Badžom. Na pitanje o obrazovanju, naveo je da je završio osnovnu školu u Srbiji i koledž za drago kamenje u Belgiji, kao i koledž za obojeno kamenje u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.

Navodno, Jocić je obećao izvršiocima po 25.000 maraka za ubistvo. U prvi mah se sudilo samo Prodanoviću i Milosavljeviću, jer je naručilac zločina, kako se pisalo, bio u bekstvu. On je nekoliko godina kasnije lociran i uhapšen u Bugarskoj po holandskoj poternici, zbog krivičnih dela počinjenih u toj zemlji. Posle izdržane kazne u Holandiji, izručen je Srbiji 2006. godine.

Sve vreme suđenja tvrdio je da nema veze sa ubistvom Marjanovića, koji je u to vreme važio za opasnog momka sa Zvezdare, bliskog, nekoliko godina ranije, ubijenom Aleksandru Kneževiću Kneletu i "voždovačkoj ekipi". Navodio je da mu je "sve namešteno".

- U Srbiju sam se vratio krajem leta 1992. na poziv diplomatsko-bezbednosnih organa - ispričao je u svojoj odbrani Jocić. - Oni su znali za moje kontakte sa premijerima i liderima političkih partija, ali i sa paralelnim centrima moći, poput masona i malteških vitezova. Tada su nam uvedene sankcije, pa sam i ja hteo da stanem u službu naroda i države.

Jocić je nešto kasnije dao jemstvo i pušten je da se brani sa slobode, ali je ponovo uhapšen u aprilu 2009. godine, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu zbog sumnji da je umešan u likvidaciju hrvatskog novinara Ive Pukanića, 23. oktobra 2008. u Zagrebu.

Foto: Novosti

Marta 2015. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno ga je oslobodio optužbe da je organizovao kriminalnu grupu, čiji je zadatak bio da ubije Pukanića, ali je i potvrdio deo presude, kojom je Željko Milovanović, osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu vlasnika "Nacionala" i njegovog prijatelja Nikole Franića. Potvrđena je i presuda Milenku Kuzmanoviću na pet godina zatvora zbog pomaganja.

Sudski postupak je paralelno tekao i u Hrvatskoj, gde je zbog umešanosti u ovaj zločin uhapšen Jocićev kum Slobodan Đurović, koji je osuđen na 25 godina zatvora. Đurović je, prema hrvatskoj presudi, sa, za sada, nepoznatom osobom postigao dogovor da se za 1,5 miliona evra ubije Pukanić zato što je pisao o kriminalnim grupama koje su delovale na prostoru bivše Jugoslavije.

Nudio da otplati dug Bugarske? MEDIJI su Sretena Jocića označavali kao jednog od vodećih narko-bosova u Evropi. Navodno, bavio se krijumčarenjem heroina i kokaina, povezivan je sa brojnim likvidacijama, ali nikada ništa od toga nije dokazano. Posle njegovog hapšenja u Sofiji, bugarski mediji su objavili da je Jocić iz zatvora naručio ubistva u to vreme generalnog sekretara bugarskog MUP - Bojka Borisova, kao i holandskog tužioca Kusa Ploja. Bugarski list "168 časa" tvrdio je da je Jocić pri hapšenju nudio da otplati deo međunarodnog duga Bugarske, ako bude oslobođen. Nazivali su ga "kraljem kokaina", a pisalo se i da mu je hapšenje u Sofiji "namestio" Milorad Ulemek Legija.