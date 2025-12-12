BIO UZNEMIREN ZBOG DUGA, PA POTEGAO NOŽ U RASPRAVI: Suđenje Bogdanu Taskoviću za ubistvo na Zvezdari

BOGDAN nije takav kakvog ga predstavljaju. On nije ubica, narkoman i alkoholičar. On je divan čovek, suprug i otac, koji je radio dva posla i izdržavao porodicu. Svi su ga voleli. Mi smo malo pre toga što se dogodilo izgubili dete i on je rekao da nikada nijednoj trudnici neće naplatiti vožnju.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ovo je svedočeći na suđenju taksisti Bogdanu Taskoviću, optuženom za teško ubistvo Uroša Petrovića na Zvezdari 24. februara ove godine, kazala Milica Radosavljević, supruga okrivljenog. Tasković je optužen da je nožem ubo u grudi i usmrtio Petrovića, kojeg je sreo na ulici kada je malo brže naišao autom, pa se Petrović izmakao da ga ne udari i oko toga su se kratko raspravljali.

Supruga je rekla da Bogdan ne izgleda kao rečit čovek i čovek koji zna da pokaže emocije.

- Te večeri je došao kući i plakao je, raspadao se zbog toga što se dogodilo. Zaspala sam u osam, a on me probudio u devet časova i rekao da je ubo čoveka, da ne zna ni ko je, ni šta je. Čekao je da dođu njegovi roditelji i da sa ocem ode u policiju da se prijavi. Kada je krenuo, dobio je poziv i javio se na spikerfon. Ne znam ko ga je zvao, ali rekao mu je: "Ubio si čoveka". Znam koliko mu je teško. Ne zanima ga ishod ovog postupka, nije hteo ni da mu angažujemo advokata. Sve je teško podneo i svaki put kada sam ga posetila rekao mi je da zapalim sveću za Uroša - ispričala je u sudu supruga Milica.

Ona je rekla da su živeli lepo, da su imali dovoljno novca, a da su jedino pozajmili za završetak kuće i renoviranje, ali da su taj dug mogli da vrate i da nije bilo ništa problematično. Odgovorila je i da Bogdan nikada nije bio nasilan ni prema kome.

- Bogdan je tražio da stupimo u kontakt sa porodicom preminulug, ali ja sam bila nesnađena, nisam znala kako, pa sam pričala sa advokatom i on je zvao njihovog advokata. Hteli smo da odemo i na sahranu, ali kako nisam dobila nikakav odgovor, stavila sam se u njihovu poziciju, da možda ne žele da nas vide. Posle prošlog ročišta poslali smo im pismo kao porodica. I sada im u ime cele naše porodice izjavljujem saučešće. Ne postoje reči ili bilo šta što bi ublažilo njihovu bol, ali spremni smo na svaku vrstu pomoći, pa i finansijsku - kazala je Milica Radosavljević.

Na suđenju je svedočila i majka okrivljenog Bernardica Tasković, dok je otac Dragan odbio da svedoči, jer je teško bolestan. Okrivljenog je sudija opomenuo, jer je ocu dobacio da ne svedoči.

Majka je rekla da je užasnuta time što se desilo i da se to ničim ne može nadoknaditi.

- Moj sin se ni u školi nije tukao, osim kada su ga jednom napali navijači. Da mogu svoj život bih dala. Imali smo nameru da stupimo u kontakt sa porodicom, ali pretpostavljam da ne žele da nas vide. Obe porodice su u patnji, mada naša bol ne može da se meri sa njihovom. Dvoje dece je ostalo bez oca, a i moj sin neće gledati odrastanje ćerke. Ja sma vernik i svake nedelje palim sveću za preminulog. Znam da se i moj sin kida i kaje - ispričala je Bernardica.

Ona je kazala da je Bogdan to veče pozvao oca, plakao i rekao da odmah dođu i da su došli za 15 minuta.

- Nije nam telefonom rekao šta se desilo, ali smo znali da nešto nije u redu. Posle su ga moj muž i Bogdanov drug, koji je došao neposredno pre nego što su krenuli, odvezli u policiju - kazala je Bernardica Tasković.

U sudu je svedočio i drug okrivljenog taksista Branislav Nikolić, koji je sa njim bio dva sata neposredno pre ubistva. Rekao je da su na Novom Beogradu popili po jedno malo pivo i vratili se u njihov kraj na Zvezdari.

- Ispred mesare je stajao momak na ivičnjaku, mi smo hteli da parkiramo i zakačili smo da li njega, da li ivičnjak i on je odskočio. Gađao je zato limenkom auto i mi smo prošli, napravili jedan krug i kada smo se vratili nije ga bilo. Tu smo kupili sok u diskontu, sedeli u autu sigurno sat i po, jer nije bilo posla i pričali. Bogdan je bio uznemiren zbog potraživanja novca od drugara od kojeg je pozajmio za renoviranje. Osetio sam neku nervozu u njegovom glasu - kazao je Nikolić.

Kada su se razišli, posle dva minuta nakon što je kolima prešao nekih 200 metara zvao ga je Bogdan i rekao mu da se vrati u Ulicu Olge Jovanović, da vidi šta je uradio, jer je ubo nekog dečka.

- Došao sam i tu je već bila policija i Hitna. Razmenili smo nekoliko poruka i posle 20 minuta me zvao i rekao da je dečko mrtav. I dalje sam u šoku i ne mogu da verujem da se to desilo. Napisao mi je da se vidimo, ali nismo - kazao je Nikolić.

On je rekao da nije primetio da Tasković u autu ima nož, ali da ne postoji taksista koji u kolima nema nešto što je neko oružje, jer su često meta napada.

Inače, Tasković je osuđivan u Višem sudu u Beogradu za prodaju narkotika, a u Prvom osnovnom sudu u Beogradu za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.