"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.
Plan Bačulova i D.C. bio je da simuliraju teško trovanje za koje bi optužili predsednika i državni vrh, a koje navodno trovanje i njegove poslednice bi dovele do ekslacije nasilja na protestu u Novom Sadu koji je zakazan za 1. novembar.
Krajnji cilj ove diverzije, kako se sumnja, bio je rušenje države i nasilna smena vlasti.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)