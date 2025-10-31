Hapšenja i istraga

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

В.Н.

31. 10. 2025. u 15:01

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Ухапшен саучесник Мише Бачулова - Планирали да симулирају тровање и оптуже Вучића и врх државе

Novosti

Plan Bačulova i D.C. bio je da simuliraju teško trovanje za koje bi optužili predsednika i državni vrh, a koje navodno trovanje i njegove poslednice  bi dovele do ekslacije nasilja na protestu u Novom Sadu koji je zakazan za 1. novembar.

Krajnji cilj ove diverzije, kako se sumnja, bio je rušenje države i nasilna smena vlasti.

