Hapšenja i istraga

UHAPŠEN PRIPADNIK GRUPE DARKA ŠARIĆA: Pao u Holandiji - učestvovao u kupovini tone kokaina

В. Н.

03. 09. 2025. u 10:25

U SARADNjI srpske policije, policije Holandije i Evropola, na teritoriji Holandije, uhapšen je srpski državljanin N. D. (45) za kojim je bila raspisana poternica zbog izdržavanja zatvorske kazne od 10 i po godina zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

N. D. je okrivljen da je kao blizak saradnik i pripadnik organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Darko Šarić, učestvovao u nabavci i kupovini 1.100 kilograma kokaina sa područja Južne Amerike, daljem transportu droge prekookeanskim brodovima i prodaji na području Evrope.

N. D. je određen ekstradicioni pritvor, nakon čega će biti izručen Srbiji.

