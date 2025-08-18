JUTROS OKO ŠEST SATI POKUŠAO DA UPALI MUZEJ 25. MAJ! Uhapšen muškarac u Beogradu
BEOGRADSKA policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je bacio molotovljev koktel na Kuću cveća.
Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.
Goran se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da upali Muzej 25. maj!
Brzom intervencijom policije opasan manijak je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo.
Nezvanično, vatra je oštetila ulazna vrta Kuće cveća.
(Telegraf)
Preporučujemo
UHAPŠENO PET NIŠKIH BLOKADERA: Spremali napad na policiju (FOTO)
17. 08. 2025. u 19:27
HULIGANI BLOKADERI PRIZNALI: Napali su policiju, evo kolika im je kazna
16. 08. 2025. u 16:26
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)