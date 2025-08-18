Hapšenja i istraga

JUTROS OKO ŠEST SATI POKUŠAO DA UPALI MUZEJ 25. MAJ! Uhapšen muškarac u Beogradu

В.Н.

18. 08. 2025. u 08:10

BEOGRADSKA policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je bacio molotovljev koktel na Kuću cveća.

ЈУТРОС ОКО ШЕСТ САТИ ПОКУШАО ДА УПАЛИ МУЗЕЈ 25. МАЈ! Ухапшен мушкарац у Београду

Z. Grumić

Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Goran se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da upali Muzej 25. maj!

Brzom intervencijom policije opasan manijak je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo.

Nezvanično, vatra je oštetila ulazna vrta Kuće cveća.

(Telegraf)

