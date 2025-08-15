KINEZ UKRAO SAT OD 20.000 EVRA I SKUPOCENI PARFEM: Treće OJT u Beogradu traži pritvor za lopova
NAKON što je javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten od strane policijskikih službenika granične Uprave policije da je realizovana potraga od 23. aprila, koja je bila raspisana za kineskim državljaninom S.H. (46), zbog sumnje da je na aerodrimu "Nikola Tesla" izvršio krivična dela utaja i krađe, donet je nalog da se prema 2njemu odredi zadržavanje.
Okrivljeni se tereti da je na štetu M.S. utajio zlatni sat vredan oko 20.000 evra, a da je na štetu B.H. ukrao parfem i dvre bankovne kartice.
Osumnjičeni kineski državljanin se na saslušanju u Tužilaštvu branio ćutanjem, a javni tužilac Trećeg OJT je sudu predložio da mu se odredi pritvor do 30 dana, s obzirom da nije naš državljaninin i da nema boravište u Srbiji, odnosno zbog okolnosti od bekstva.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)