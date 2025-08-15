KINEZ UKRAO SAT OD 20.000 EVRA I SKUPOCENI PARFEM: Treće OJT u Beogradu traži pritvor za lopova

NAKON što je javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten od strane policijskikih službenika granične Uprave policije da je realizovana potraga od 23. aprila, koja je bila raspisana za kineskim državljaninom S.H. (46), zbog sumnje da je na aerodrimu "Nikola Tesla" izvršio krivična dela utaja i krađe, donet je nalog da se prema 2njemu odredi zadržavanje.

Foto: S. J. M.

Okrivljeni se tereti da je na štetu M.S. utajio zlatni sat vredan oko 20.000 evra, a da je na štetu B.H. ukrao parfem i dvre bankovne kartice.

Osumnjičeni kineski državljanin se na saslušanju u Tužilaštvu branio ćutanjem, a javni tužilac Trećeg OJT je sudu predložio da mu se odredi pritvor do 30 dana, s obzirom da nije naš državljaninin i da nema boravište u Srbiji, odnosno zbog okolnosti od bekstva.

