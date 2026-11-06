SAOPŠTENJE NARODNE BANKE SRBIJE: Alta banka i ALTA GROUP dva različita pravna lica, obaveze se izmiruju različito
NARODNA banka Srbije saopštila je danas da su Alta banka a.d. Beograd u stečaju i ALTA GROUP DOO Beograd dva različita pravna lica, koja se trenutno nalaze u različitom pravnom statusu i da se s tim u vezi, obaveze građana i korisnika kredita prema njima izmiruju na različite račune.
U obaveštenju koje je NBS izdala kako bi građanima i korisnicima kredita kod ova dva pravna lica pojasnila kako ubuduće mogu da izmiruju svoje obaveze prema ovim pravnim licima navodi se da je, kako je korisnicima kredita Alta banke u prethodnim saopštenjima već najavljivano, Agencija za osiguranje depozita, kao stečajni upravnik Alta banke ad Beograd u stečaju, danas, 6. novembra objavila uputstvo o načinu izmirenja obaveza korisnicima kredita u Alta banci.
U tom uputstvu se navodi da su nakon pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom a.d. Beograd, korisnici kredita Alta banke dužni da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu s uslovima iz ugovora o kreditima zaključenih s bankom.
Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a.d. Beograd u stečaju mogu da se izvrše na dinarski račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42 a potrebno je u pozivu na broj naloga za uplatu navesti broj partije kredita. S druge strane korisnici koji su kredite imali kod ALTA GROUP DOO Beograd, svoje obaveze treba da nastave da izmiruju na račun na račun 200-3408551901000-45 kod Poštanske štedionica a.d. a potrebno je u pozivu na broj da navedu broj partije kredita.
Iz NBS ističu da i dalje ostaje upozorenje za sve korisnike kredita kod ova dva pravna lica da svoje obaveze prema njima izmiruju isključivo na ova dva navedena računa i da ne poklanjaju veru eventualnim sumnjivim porukama ili imejlovima kojima bi bili upućeni da svoje obaveze izmiruju na neke druge račune.
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