Politika

SEVERNO Makedoski KANAL 5: Ovo u Srbiji je čista obojena revolucija (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 19:00

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MAKEDONSKA televizija Kanal 5 posvetila je jednu od svojih emisija i događajima u Srbiji.

СЕВЕРНО Македоски КАНАЛ 5: Ово у Србији је чиста обојена револуција (ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram/kanal5televizija

U emisiji: „Samo Vistina“ sa Risto Nikovski i Aleksandar Čomovski govorili su o dogašajima u Srbiji ukazujući da je to čista obojena revolucija.

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