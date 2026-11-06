BIĆE NEGATIVNIH POSLEDICA: Ekonomista protiv uvođenja posebnog poreza na AI prihode u Nemačkoj

EKONOMISTA i predsednik Ifo instituta Klemens Fust smatra da Nemačka ne treba da uvodi posebne poreze na prihod koji ostvaruje veštačka inteligencija, pošto smatra da bi ta mera dovela do pada ulaganja u AI i drugih negativnih posledica.

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U Fustovoj analizi se razmatra predlog nemačkog ministra za digitalna pitanja Karstena Vildbergera da se uvede poseban porez na prihode od veštačke inteligencije.

Vildberger smatra da bi u ekonomiji koju transformiše AI poreze trebalo naplaćivati tamo gde raste dodata vrednost, a prikupljeni novac koristiti za prekvalifikaciju i dodatno usavršavanje zaposlenih.

Jedna od mogućnosti bila bi da se porez uvede na grupu proizvoda i usluga neposredno povezanih sa veštačkom inteligencijom, poput plaćanja kompanijama Antropik i Open AI za pristup njihovim modelima ili nabavke posebno snažnih čipova.

Fust ipak smatra da bi takav porez smanjio korišćenje AI tehnologija u Nemačkoj i dodatno smanjio ulaganja u data centre, koja su već na niskom nivou, tako da bi Nemačka još više zaostala za SAD i Kinom.

On ističe da se dodata vrednost koju stvara veštačka inteligencija već podleže porezima, u trenutku kada se odražava na veće profite kompanija ili veće prihode.

Uvođenje posebnog nameta na te usluge moglo bi da bude pokušaj Nemačke da prisvoji veći deo tako stvorene dodate vrednosti, ali bi se time prekršilo jedno od osnovnih načela međunarodnog oporezivanja, prema kojem se prihod načelno oporezuje u zemlji u kojoj je ostvaren, dodaje Fust.

Nemačka ili EU mogle bi da zanemare to pravilo, ali bi Sjedinjene Američke Države mogle da odgovore protivmerama, uključujući uvođenje kaznenih carina, čime bi se rizikovao novi trgovinski sukob.

Prema mišljenju Fusta, Nemačka bi za sada trebalo da se usredsredi na širu primenu veštačke inteligencije i povratak snažnijem privrednom rastu, uz ocenu da će veći privredni rast dovesti i do većih poreskih prihoda, navodi se na veb stranici Ifo.

Ako razvoj AI u budćnosti zaista dovede do preusmeravanja prihoda sa rada na profit, poreski sistem Nemačke može da se prilagodi, zaključuje nemački ekspert.

Tanjug

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