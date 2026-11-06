PRIPREMA I SANACIJA ŠTALA: Šta sve uraditi pre dolaska minusa?

JESEN je pravo vreme za inventuru na farmi i pripremu za zimske uslove. Prelazak sa paše na stajski uzgoj nosi značajne promene za stoku, pa je radi stabilne proizvodnje, očuvanja imuniteta i sprečavanja neplaniranih troškova potrebno pripremiti štale, prilagoditi obroke i sprovesti preventivne zdravstvene mere.

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Priprema i sanacija štala

Pre dolaska niskih temperatura neophodno je proveriti sisteme za ventilaciju. Kako navode iz Savetodavne FBiH, važno je sprečiti promaju, prohladno strujanje vazduha u visini životinja, ali obezbediti dovoljnu izmenu vazduha kako ne bi došlo do nakupljanja vlage i amonijaka.

Takođe je potrebno pregledati prozore, vrata i eventualne pukotine na zidovima.

- Objekte je potrebno temeljno očistiti i dezinfikovati pre potpunog zatvaranja stoke, te obezbediti dovoljne količine suve i čiste prostirke (slame) radi sprečavanja mastitisa i povreda papaka - savetuju stručnjaci.

Ishrana u prelaznom periodu

Savetodavci podsećaju da prelazak sa zelene ispaše na kabastu hranu (silaža, senaža, seno) mora biti postepen - u trajanju od 10 do 14 dana.

Proizvođačima se preporučuje analiza hranljivih vrednosti kabastih hraniva, posebno silaže i senaže, kako bi se obrok sa koncentratom precizno izbalansirao. Jednako je važna i provera prisustva plesni (mikotoksina) nastalih usled lošeg skladištenja.

Potrebno je proveriti sisteme za napajanje i termoizolaciju cevi kako ne bi došlo do smrzavanja vode tokom zime, jer životinje nipošto ne smeju piti ledenu vodu, napominju stručnjaci.

Zdravstvena zaštita i zootehničke mere

Jesen je, ističu, idealno vreme za tretman protiv endoparazita (metilj, crevni paraziti) i ektoparazita (šugarci, vaši) nakon povratka životinja sa pašnjaka.

Uz to, preporučuje se obavezna korekcija i dezinfekcija papaka, naročito kod muznih krava i ovaca, pre nego što nastupi period stalnog boravka u zatvorenom prostoru.

U ovom periodu treba obaviti i veterinarske preglede radi utvrđivanja statusa plodnosti i izlučenja neproduktivnih grla, čime se izbegavaju troškovi hrane za nerentabilna grla tokom zime.

Kod muznih grla fokus treba da bude na zaštiti vimena kroz higijenu pre i posle muže, dok u ovčarstvu i kozarstvu sledi priprema za sezonu jagnjenja i jarenja, što podrazumeva obezbeđivanje posebnih boksova.

(Agroklub)