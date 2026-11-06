Trener Vojvodine pred derbi sa Zvezdom: "Naravno da nismo zadovoljni drugim mestom"

Ako želimo trofej, moramo da pobedimo u 95 odsto utakmica do kraja sezone, ističe Marko Savić.

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Fudbaleri Vojvodine u nedelju od 19.00 dočekuju Crvenu zvezdu u derbiju 15. kola Superlige Srbije.

Pred duel na "Karađorđu" javnosti se obratio šef stručnog štaba Novosađana Marko Savić.

- Ovo je veliki derbi, očekujemo pun stadion i podršku navijača, uz koju ćemo pružiti najbolju partiju. Na nama je da digramo mušku, pravu derbi utakmicu, ali spremamo se za nju kao i za svaku drugu. Optimisti smo, ovo treba da bude praznik fudbala.

O trci ta tutulu:

- Ako pobedimo Crvenu zvezdu, a izgubimo od Mačve – da li smo onda bliže tituli? Ako želimo trofej, moramo da pobedimo u 95 odsto utakmica do kraja sezone. Ako sada razmišljamo o tome, stavićemo sebi pritisak koji ni Real Madrid ne može da izdrži. Ne znamo koliko će Zvezda bodova izgubiti ni koliko ćemo mi osvojiti.

Cilj jeste drugo mesto, ali...

- Naravno da nismo zadovoljni drugom pozicijom, ali Zvezda ima nikad bolji start. Isto tako, ni Vojvodina nije osvojila ovoliko bodova na startu u poslednjih 30 godina. Mislim da igramo sve bolje i bolje, ali činjenica je da smo imali taj bolan poraz u Kupu. Šta da radimo, moramo dalje. Ako sada budemo lomili sezonu u novembru, onda nešto nije u redu.