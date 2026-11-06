Srbija

PTIČJI GRIP VIŠE NE PRETI JUŽNOM BANATU: Uprava za veterinu ukinula rešenje doneto 12. oktobra

Јелена Баљак
Jelena Baljak

06. 11. 2026. u 20:15

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JUŽNOM Banatu više ne preti opasnost od širenja virusa ptičjeg gripa, koja je trajala manje od mesec dana.

ПТИЧЈИ ГРИП ВИШЕ НЕ ПРЕТИ ЈУЖНОМ БАНАТУ: Управа за ветерину укинула решење донето 12. октобра

Foto: J.Baljak

Rešenjem Uprave za veterinu danas je ukinuto prethodno rešenje o proglašenju zaraženih i ugroženih područja, koje je bilo doneto 12. oktobra, nakon što je u Prihvatilištu za divlje životinje i ptice u Vršcu potvrđeno da je jedna jedinka bila zaražena.

Kako nezvanično saznajemo, reč je o povređenoj divljoj ptici koja je uginula još u januaru, ali je analiza njenog leša bila urađena tek 10 meseci kasnije.

Zaraženim područjem tada je bio proglašen Vršac i mesta u poluprečniku od tri kilometra, dok su ugrožena područja bila Mali Žam, Veliko Središte, Malo Središte, Mesić, Jablanka, Ritiševo i Vlajkovac.

Odluka o ukidanju ovog rešenja doneta je nakon što je Regionalni krizni centar za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu ove zarazne bolesti dostavio predlog za ukidanje, s obzirom na to da su u prethodnom periodu sve propisane mere bile sprovedene, a da u međuvremenu nije bilo novih prijava sumnjivih slučajeva.

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