PTIČJI GRIP VIŠE NE PRETI JUŽNOM BANATU: Uprava za veterinu ukinula rešenje doneto 12. oktobra
JUŽNOM Banatu više ne preti opasnost od širenja virusa ptičjeg gripa, koja je trajala manje od mesec dana.
Rešenjem Uprave za veterinu danas je ukinuto prethodno rešenje o proglašenju zaraženih i ugroženih područja, koje je bilo doneto 12. oktobra, nakon što je u Prihvatilištu za divlje životinje i ptice u Vršcu potvrđeno da je jedna jedinka bila zaražena.
Kako nezvanično saznajemo, reč je o povređenoj divljoj ptici koja je uginula još u januaru, ali je analiza njenog leša bila urađena tek 10 meseci kasnije.
Zaraženim područjem tada je bio proglašen Vršac i mesta u poluprečniku od tri kilometra, dok su ugrožena područja bila Mali Žam, Veliko Središte, Malo Središte, Mesić, Jablanka, Ritiševo i Vlajkovac.
Odluka o ukidanju ovog rešenja doneta je nakon što je Regionalni krizni centar za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu ove zarazne bolesti dostavio predlog za ukidanje, s obzirom na to da su u prethodnom periodu sve propisane mere bile sprovedene, a da u međuvremenu nije bilo novih prijava sumnjivih slučajeva.
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