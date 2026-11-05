Fudbal

Sreća pogledala Zvezdu u 92. minutu: Autogol za preokret protiv Andoraca! (VIDEO)

В.М.

05. 11. 2026. u 20:47

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Uspela je Crvena zvezda da izbegne sramotu protiv Inter Eskaldesa, heroj pobede je Juta Nakajama nakon čijeg udarca ja postignut autogol za potpuni preokret na Marakani i pobedu crveno-belih.

Срећа погледала Звезду у 92. минуту: Аутогол за преокрет против Андораца! (ВИДЕО)

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kada je delovalo da će Inter izdržati nalete Zvezde i da će doći do realno gledano zasluženog boda, Juta Nakajama je raspalio po lopti sa distance, pogodio levu stativu, ali je lopta potom udarila golmana gostiju Havija Dijaza i odbila se u mrežu!

Velika sreća za crveno-bele, koji su u samom finišu došli do prednosti i upisali prvu pobedu ove sezone u Ligi konferencija.

Ovim trijumfom Zvezda se popela na 15. poziciju na tabeli, dok je Interu ovo bio treći uzastopni poraz i jedino je Kauno Žalgiris ispod njih zbog lošije gol-razlike.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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