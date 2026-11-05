Sreća pogledala Zvezdu u 92. minutu: Autogol za preokret protiv Andoraca! (VIDEO)

Uspela je Crvena zvezda da izbegne sramotu protiv Inter Eskaldesa, heroj pobede je Juta Nakajama nakon čijeg udarca ja postignut autogol za potpuni preokret na Marakani i pobedu crveno-belih.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kada je delovalo da će Inter izdržati nalete Zvezde i da će doći do realno gledano zasluženog boda, Juta Nakajama je raspalio po lopti sa distance, pogodio levu stativu, ali je lopta potom udarila golmana gostiju Havija Dijaza i odbila se u mrežu!

Velika sreća za crveno-bele, koji su u samom finišu došli do prednosti i upisali prvu pobedu ove sezone u Ligi konferencija.

Ovim trijumfom Zvezda se popela na 15. poziciju na tabeli, dok je Interu ovo bio treći uzastopni poraz i jedino je Kauno Žalgiris ispod njih zbog lošije gol-razlike.

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