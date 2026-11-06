Pojačanje za Partizan - Stanojević će uskoro imati još jednu opciju u napadu

Afrikanac počinje da trenira sa ekipom.

FOTO: FK Partizan

Mnogo su više navijači Partizana očekivali od Čake Traorea (21) ove sezone, pogotovo jer je letos u Humsku došao direktno iz velikog Milana i potpisao ugovor do juna 2028 godine. Momak rodom iz Obale Slonovače trebao je da zaoštri konkurenciju u napadu, posebno na krilnim pozicijama, ali samo na momente je pokazivao kvalitet i potencijal koji nesporno poseduje.

Letos ga je bivši trener Saša Ilić (48) javno kritikovao jer je došao sa viškom kilograma na pripreme, ali je uspeo ubrzo koliko-toliko da se dovede u red. Dobijao je mladi fudbaler šansu, na pojedinim utakmicama je bio starter, na drugim je ulazio sa klupe, ali nikako nije uspevao da uhvati kontinuitet dobrih partija. Odigrao je tek 11 mečeva u svim takmičenjima, a uspeo je da zatrese mrežu Mačve u Superligi i dva puta Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Poslednji nastup upisao je još 31. avgusta, kada je u pobedi nad OFK Beogradom (3:1) u Humskoj (3:1) odigrao 15-ak minuta. Nakon toga je 180. večiti derbi protiv Crvene zvezde presedeo na klupi za rezerve, a onda je potpuno nestao sa radara.

FOTO: FK Partizan

Spekulisalo se da je problematično bilo njegovo ponašanje na treninzima, odnosno nedovoljno zalaganje, a potom je u prvi plan iskočila povreda tetive. Bio je Traore podvrgnut terapijama, a čak je dobio dozvolu kluba da otputuje u Italiju kako bi ga dodatno pregledao i njegov doktor.

Situacija se sada znatno popravila, a Čaka bi trebao posle nedeljnog duela sa Mačvom na stadionu JNA da se uključi u pun trenažni proces. Ako sve bude išlo po planu, tokom predstojeće dvonedeljne reprezentativne pauze treniraće sa ekipom, imaće priliku da se nametne novom treneru Aleksandru Stanojeviću (53) i eventualno pomogne crno-belima u finišu jesenjeg dela sezone.