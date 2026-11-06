NBS oduzela dozvolu za rad menjačnici Alta grupe, kazna 250 miliona dinara
NARODNA banka Srbije oduzela je danas ovlašćenje za rad Alta grupe Beograd ovlašćenom menjaču, čime mu je oduzela dozvolu za obavljanje menjačkih poslova i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 250.000.000 dinara za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu.
Tim stručnjaka Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom Narodne banke Srbije sproveo je višednevnu, intenzivnu i sveobuhvatnu kontrolu zakonitosti poslovanja ovog ovlašćenog menjača.
Kontrola je, kako se navodi u saopštenju, sprovedena u potpunosti nezavisno od drugih kontrolnih funkcija Narodne banke Srbije, uz dosledno poštovanje profesionalnih standarda, objektivnosti i institucionalne nezavisnosti.
-Kontrolom su utvrđene ozbiljne nepravilnosti i nezakonitosti koje predstavljaju kršenje Zakona o deviznom poslovanju i pripadajućih podzakonskih propisa, kao i flagrantno kršenje propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu težinu, obim i karakter utvrđenih nepravilnosti, Narodna banka Srbije preduzela je najstrožu meru iz svoje nadležnosti - oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova. Odluka je doneta rešenjem guvernera Narodne banke Srbije uz izricanje novčanih kazni u ukupnom iznosu od 250 miliona dinara, navodi se u saopštenju.
Narodna banka Srbije, kako se navodi, neće tolerisati nezakonito poslovanje niti bilo kakvo postupanje kojim se ugrožava integritet deviznog sistema i dovodi u pitanje efikasnost mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
-Poštovanje zakona i propisa nije stvar izbora, već obaveza svakog učesnika na finansijskom tržištu, bez izuzetka. Svi nalazi sprovedene kontrole, zajedno sa relevantnim činjenicama, dokumentacijom i drugim prikupljenim materijalima, biće dostavljeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, Upravi za sprečavanje pranja novca, a po potrebi i drugim nadležnim organima radi postupanja iz njihove nadležnosti, piše u sapštenju.
Iz Narodne banke Srbije poručuju da ostaju dosledno posvećeni nezavisnom, nepristrasnom i odlučnom delovanju u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, štiteći javni interes, zakonitost poslovanja i stabilnost finansijskog sistema Srbije.
Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)