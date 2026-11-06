NBS oduzela dozvolu za rad menjačnici Alta grupe, kazna 250 miliona dinara

NARODNA banka Srbije oduzela je danas ovlašćenje za rad Alta grupe Beograd ovlašćenom menjaču, čime mu je oduzela dozvolu za obavljanje menjačkih poslova i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 250.000.000 dinara za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu.

Foto: Z. Jovanović

Tim stručnjaka Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom Narodne banke Srbije sproveo je višednevnu, intenzivnu i sveobuhvatnu kontrolu zakonitosti poslovanja ovog ovlašćenog menjača.

Kontrola je, kako se navodi u saopštenju, sprovedena u potpunosti nezavisno od drugih kontrolnih funkcija Narodne banke Srbije, uz dosledno poštovanje profesionalnih standarda, objektivnosti i institucionalne nezavisnosti.

-Kontrolom su utvrđene ozbiljne nepravilnosti i nezakonitosti koje predstavljaju kršenje Zakona o deviznom poslovanju i pripadajućih podzakonskih propisa, kao i flagrantno kršenje propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu težinu, obim i karakter utvrđenih nepravilnosti, Narodna banka Srbije preduzela je najstrožu meru iz svoje nadležnosti - oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova. Odluka je doneta rešenjem guvernera Narodne banke Srbije uz izricanje novčanih kazni u ukupnom iznosu od 250 miliona dinara, navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije, kako se navodi, neće tolerisati nezakonito poslovanje niti bilo kakvo postupanje kojim se ugrožava integritet deviznog sistema i dovodi u pitanje efikasnost mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

-Poštovanje zakona i propisa nije stvar izbora, već obaveza svakog učesnika na finansijskom tržištu, bez izuzetka. Svi nalazi sprovedene kontrole, zajedno sa relevantnim činjenicama, dokumentacijom i drugim prikupljenim materijalima, biće dostavljeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, Upravi za sprečavanje pranja novca, a po potrebi i drugim nadležnim organima radi postupanja iz njihove nadležnosti, piše u sapštenju.

Iz Narodne banke Srbije poručuju da ostaju dosledno posvećeni nezavisnom, nepristrasnom i odlučnom delovanju u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, štiteći javni interes, zakonitost poslovanja i stabilnost finansijskog sistema Srbije.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

sputnikportal.rs

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