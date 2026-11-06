SRBINU PUKAO FILM! Nikola Jokić ode iz Denvera i to gde?

Američki mediji i košarkaški insajderi uveliko spekulišu o potencijalno najvećem transferu u novijoj NBA istoriji.

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Prema informacijama koje je izneo poznati insajder Džejk Fišer, Golden Stejt Voriorsi označili su Nikolu Jokića kao glavnu metu za leto 2027. godine, verujući da bi ključni adut u njegovom privlačenju mogao da bude upravo Stef Kari.

Iako trostruki MVP i prva zvezda Denver Nagetsa nikada nije krio želju da čitavu NBA karijeru provede u Koloradu, situacija na terenu i ambicije kluba mogle bi da odigraju ključnu ulogu u njegovoj konačnoj odluci.

Uprava Voriorsa želi da maksimalno iskoristi završne godine karijere svog legendarnog šutera Stefa Karija. Zamisao o spajanju Karijevog spoljnog šuta i Jokićeve dominantne kreacije iz reketa predstavljao bi taktički nerešivu zagonetku za sve odbrane u ligi.

Finansijski aspekt takođe ide naruku timu iz San Franciska. Prema analizama ESPN-a, Golden Stejt bi do 2027. godine mogao da oslobodi između 50 i 100 miliona dolara prostora pod seleri kepom. Isticanjem ugovora igračima poput Džimija Batlera i Drejmonda Grina, Voriorsi otvaraju prostor za potpisivanje novog supermaks ugovora.

The Warriors still believe they are a top destination for superstars and are eyeing potential big targets next summer, including Nikola Jokic 🌉👀 (via Jake Fischer) https://t.co/3U3Xa2XzzY — Basketball Forever (@bballforever_) November 6, 2026

Na drugoj strani Denver Nagetsi imaju jasan finansijski prioritet i mogućnost da Jokiću ponude istorijski petogodišnji ugovor vredan 359,5 miliona dolara. Sam Jokić je tokom medijskih obraćanja potvrdio da planira produžetak saradnje u Koloradu, ali je uz osmeh dodao: "Ako me žele".

Ipak, sportski motiv ostaje primaran. Nakon ranog ispadanja od Minesote u plej-ofu prethodne sezone i umerenog prelaznog roka (u kom je tim pojačao Demar Derozan), Denver se suočava sa pritiskom da Jokiću obezbedi tim konkurentan za šampionski prsten. Ukoliko franšiza iz Kolorada ne uspe da izgradi održiv šampionski sastav oko Srbina tokom njegovih najboljih igračkih godina, scenario koji je danas nezamisliv mogao bi da postane realnost na leto 2027. godine.

Ukoliko Jokić ipak odabere vernost Nagetsima, Voriorsi već imaju spremne alternativne mete na tržištu, među kojima se pominju Janis Adetokumbo, Karl-Entoni Tauns i Kevin Durent, mada niko od njih nema težinu srpskog centra.

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