Bivši Zvezdin fudbaler najavio čistku na Marakani: "Ima dosta stranaca kojih se treba osloboditi"

Vidak Bratić smatra da Crvenu zvezdu tokom zimske pauze očekuju značajne promene u igračkom kadru, a posebno je ukazao na veliki broj stranaca i njihove visoke ugovore.

FOTO: N. Paraušić

Crvena zvezda bi tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka mogla da napravi ozbiljnu rekonstrukciju ekipe. Takvo mišljenje izneo je nekadašnji fudbaler crveno-belih Vidak Bratić, koji je gostovao u studijskoj emisiji Radio-televizije Srbije pred utakmicu protiv Intera iz Andore u Ligi konferencija.

Bratić, koji se nakon igračke karijere posvetio trenerskom poslu, najpre se osvrnuo na rad Alberta Rijere i period prilagođavanja španskog stručnjaka nakon dolaska na klupu beogradskog velikana.

Smatra da je Rijera u prethodnom periodu imao dovoljno vremena da upozna ekipu, proceni mogućnosti pojedinaca i stekne jasniju sliku o tome na koga može da računa.

- Siguran sam da gospodin Rijera ima svoju viziju. Nije ni njemu bilo lako kada je došao, ali je kroz prethodne utakmice dobro upoznao svakog igrača, i mentalno i fizički. Daje šansu mladim igračima - istakao je Bratić.

Nekadašnji prvotimac Zvezde smatra da nastupi u Ligi konferencija mogu da budu korisni za razvoj mladih fudbalera, koji kroz evropske utakmice imaju priliku da steknu neophodno iskustvo i dodatno podignu samopouzdanje.

Podsetio je da su ambicije Crvene zvezde tradicionalno vezane za Ligu šampiona, ali da aktuelno evropsko takmičenje može da posluži kao dobra prilika za afirmaciju igrača koji tek treba da se dokažu na velikoj sceni.

Govoreći o protivniku iz Andore, Bratić je naglasio da Zvezda mora da pristupi utakmici maksimalno ozbiljno, bez obzira na ime rivala.

Ipak, najviše pažnje privukao je njegov komentar o onome što bi moglo da se dogodi tokom zimske pauze. Prema njegovom mišljenju, Rijera i uprava kluba imaće mnogo posla kada je reč o sređivanju igračkog kadra.

- Mislim da je Rijeri sada lako, jer je upoznat sa kvalitetom igrača koje ima. Veliki je roster, sa dosta stranaca, i ja mislim da će ovo biti hladna zima u Crvenoj zvezdi, sa velikim minusom - poručio je Bratić.

Posebno je ukazao na problem velikog broja inostranih fudbalera koji imaju ozbiljne ugovore sa klubom. Smatra da neće biti jednostavno pronaći rešenje za igrače na koje novi trener možda neće računati, upravo zbog finansijskih uslova koje imaju na Marakani.

- Dovela je dosta stranaca kojih se treba osloboditi, jer svi oni imaju ozbiljne ugovore u Zvezdi i mnogo im je lepo ovde, dobre pare zarađuju. Tako da će i Rijera imati dosta posla, ali i uprava Crvene zvezde - zaključio je Bratić.

Njegove reči nagoveštavaju da bi zimski prelazni rok mogao da bude veoma buran na Marakani. Pored eventualnih novih pojačanja, jedan od glavnih zadataka biće rasterećenje igračkog kadra i pronalaženje rešenja za fudbalere koji se ne budu uklapali u planove španskog stručnjaka.

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