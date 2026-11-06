VOJSKA SRBIJE HITNO DIGLA AVIONE: Presretnuta letelica zbog dojave o bombi

MINISTARSTVO odbrane obaveštava javnost da su snažni zvuci nalik detonacijama koji su danas oko 10.30 časova uznemirili građane Šumadije posledica probijanja zvučnog zida od strane para aviona Vojske Srbije koji su podignuti radi presretanja aviona u kome se, prema dojavi, nalazila eksplozivna naprava.

Foto: Tanjug/Vojska srbije/Miloš Savić

Reč je o putničkom avionu kompanije „Viz er“ koji je leteo na relaciji Brisel–Sofija. Snage lovačke avijacije Vojske Srbije angažovane su po prijemu obaveštenja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), a u najvišem stepenu pripravnosti bio je i deo jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, kao i snage za traganje i spasavanje.

Nakon presretanja putničkog aviona, njegove vizuelne identifikacije i praćenja do granice sa Republikom Bugarskom, avioni Vojske Srbije vratili su se na matični aerodrom u Batajnici.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izražavaju žaljenje zbog uznemiravanja građana, ali ukazuju da je u ovakvim situacijama neophodno da avioni što pre izvrše presretanje, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

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